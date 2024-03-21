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    14:41, 21 Март 2024 | GMT +6

    Как отмечают Навруз в Узбекистане

    Как отмечают Навруз в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков

    Праздничные гуляния, концерты, выставки народных мастеров, национальные игры и угощения - так с размахом отмечают Навруз в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Несмотря на пасмурную погоду массовые народные гуляния в Ташкенте проходят практически во всех уголках города – в парках Навруз, Анхор, Ашхабад, Ташкент-Сити, а также в торгово-развлекательных центрах, городских театрах и цирке.

    Как отмечают Навруз в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков
    Как отмечают Навруз в Узбекистане

    Звуки карнаев и сурнаев возвестили о начале празднований. Фольклорно-этнографические коллективы в песнях и танцах показали неповторимый восточный колорит и богатство узбекской национальной культуры. Показы национальных костюмов, выставка народного прикладного искусства, веселые танцы детей дарят всем радостное настроение.

    Как отмечают Навруз в Узбекистане

    Празднование прихода весны не было бы полноценным без жемчужин узбекской кухни. На костре – плов, в тандырах – самса, в пиалах – терпкий зеленый чай, и конечно же главное блюдо Навруза - сумаляк. Ведь чем богаче угощения, тем счастливее будет год.

    Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь и является важным связующим звеном истории и современности Узбекистана. И узбекистанцы, сохраняя эти древние обычаи и традиции, продолжают делиться с ближними счастьем жить, видеть своих близких, радоваться новой весне и Наврузу.

    Как отмечают Навруз в Узбекистане
    Как отмечают Навруз в Узбекистане

    Ранее сообщалось, что президент Узбекистана поручил отметить Навруз в 2024 году в стране как всенародные гулянья – сайиль в приподнятом настроении и на высоком уровне под девизом: «С тобой, Навруз, мир светом озарится!».

    Теги:
    Культура Праздник Наурыз Узбекистан Национальные традиции Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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