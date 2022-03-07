Как отмечают Международный женский день в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фантастический балет Адольфа Адана «Жизель» предложат вниманию зрителей 6, 7 и 8 марта, в Международный женский день. Один из самых востребованных хореографических шедевров идет на мировых сценах более 180 лет, публика «Астана Опера» увидит версию балетмейстера-постановщика - художественного руководителя балетной труппы театра Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Важность предстоящего события заключается еще и в том, что в эти дни спектакль запишут для будущей трансляции на французском телеканале «Меццо», который проявил большой интерес к этой постановке столичного театра.

- В основе сюжета лежит интересная древняя легенда о виллисах. Мы выбрали этот балет для показа в Международный женский день, не только потому, что он восхищает редкой по красоте хореографией, чудесной музыкой, но еще и потому, что в нем отражены вечные темы любови, самопожертвования и прощения. Этот спектакль завораживает, наполняет эмоциями, будит высокие чувства, - рассказывает Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров. - Несмотря на то, что время так быстро движется вперед и не меняются приоритеты людей, их взгляды на жизнь, на протяжении веков женщина всегда оставалась хранительницей очага, олицетворением добра, спокойствия, теплоты. В преддверии праздничного дня, мне хочется выразить благодарность и восхищение всем женщинам. Пусть в вашей душе всегда звучит музыка весны, а каждый день жизни дарит радость, творческое вдохновение, счастье, любовь и удачу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и, конечно же, хорошего настроения, - заключил директор театра.

Воплотить образ Жизели мечтают, пожалуй, балерины всего мира. В этой роли блистали Карлотта Гризи, Анна Павлова, Ольга Спесивцева, Галина Уланова, Наталья Бессмертнова, а также знаменитая Алтынай Асылмуратова, которая передала балеринам «Астана Опера» эталонное исполнение этой поистине сложнейшей партии.

В эти весенние дни публика сможет оценить мастерство разных артистов. Стоит отметить, что каждый состав исполнителей всегда привносит свои краски и эмоции в этот шедевр хореографии, создает собственную интерпретацию характеров героев.

Так, 6 марта в партии Жизели выступила Заслуженный деятель Казахстана, ведущая солистка «Астана Опера» Айгерим Бекетаева, образ Альберта воплотил Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев, Ганс - Галымжан Нурмухамет. 7 марта Жизель исполнит Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, партию ее возлюбленного Альберта готовит Данияр Жуматаев, Ганс - Куат Карибаев. В праздничный день – 8 марта – в роли Жизели выступит Анастасия Заклинская, ее партнер по сцене Олжас Тарланов предстанет в роли Альберта, Ганс – Галымжан Нурмухамет, Бекзат Орынбаев.

Вместе с балетмейстером-постановщиком Алтынай Асылмуратовой над постановкой спектакля работали ее ассистенты – Заслуженный артист России Константин Заклинский и Елена Шерстнева. Убранство сцены принадлежит выдающемуся сценографу современности – Эцио Фриджерио, к сожалению, недавно ушедшему из жизни. Великолепной красоты сценические наряды создала художник по костюмам – обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино. За дирижерским пультом в праздничные дни будет блистать Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин. Оценить работу творческого коллектива можно будет в 18.00.