Как отмечают День защиты детей в отдаленных селах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Детский праздник в Акмолинской области отмечают порядка 200 тысяч детей. Разнообразные онлайн-конкурсы, выставки, викторины проводятся не только в областном центре, но и в самых отдаленных населенных пунктах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В Жаксынском районе организованы развлечения для детей на открытом воздухе. На центральной площади села Жаксы с детьми проведены развлекательные игры, конкурс рисунков и зажигательные танцы. На центральном стадионе организованы «Веселые старты», где ребята участвовали во множестве разнообразных спортивных конкурсах для команд. В завершение мероприятий детям были розданы сладкие призы.

«Сегодня в честь Международного дня защиты детей проводим с детишками развлекательную программу, играем, танцуем и рисуем. Очень надеюсь, что будет весело и ребятам понравится, ведь, улыбки детей — это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд» - рассказала вожатая Жаксынской СШ №1 Жанар Турсынбаева.

Особая защита и внимание требуется и детям с особенностями развития. В честь праздника Молодежный ресурсный центр совместно с Коррекционной школой провели праздничное мероприятие для детей с особыми потребностями. Спонсорами праздника выступили местные предприниматели и неравнодушные жители села Жаксы, предприниматели организовали яркое праздничное оформление.

Организаторами были проведены различные игры и конкурсы, в завершение праздника всем деткам были розданы сладости.

В области пройдут более 3000 мероприятий в онлайн-формате.