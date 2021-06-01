Как отмечают День защиты детей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Традиционно в первый день лета в Акмолинской области отмечают Международный день защиты детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Несмотря на отказ от массовых мероприятии, сегодня, в честь детского праздника, во всех образовательных учреждениях проводятся разнообразные мероприятия в онлайн-формате.

Для самых маленьких жителей в детских дошкольных учреждениях праздник проводился в группах. Детям школьного возраста в праздничный день начался с бесплатного проезда в областном центре и посещения музеев и выставок с родителями.

Массу позитива и впечатлений детвора получила от концертных программ, подготовленных творческими коллективами областной филармонии им. Укили Ыбырая, дворца культуры «Көкшетау», областного центра художественного творчества и драматических театров.

Также в течение дня Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Ақмола дарыны» при управления образования и центр внешкольной работы «Әулет» проводит выездные концертные программы во дворах областного центра.

По словам заведующей методическим отделом Центра «Ақмола дарыны» Динары Жаныбековой, день защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

«Мы создали 5 групп из числа наших работников для проведения праздника для детей во дворах Кокшетау в микрорайонах Юбилейный, Жайляу, Бармашино, Сарыарка и других. Также выступим с концертом на территории областной детской больницы», - проинформировала спикер.

Кроме того, в первый день лета заработали порядка 500 пришкольных лагерей в онлайн- и оффлайн-форматах, где будет охвачено более 40 тысяч учащихся.

Напомним, праздник был учрежден в Париже в ноябре 1949 года согласно решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950 году.