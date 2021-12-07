Как отмечать Новый год - рекомендации главы Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой дал свои рекомендации в связи с новогодними праздниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проведение корпоративов, как объяснил министр, зависит от каждого региона и от эпидемиологической ситуации.

«Главный санитарный врач соответствующего региона определяет, какие виды ограничений или профилактические меры должны быть приняты в отдельном каждом регионе. Поэтому, нужно выяснить непосредственно в Алматы или других областях Казахстана, как, какие требования предъявляются», - прокомментировал Алексей Цой журналистам.

Глава Минздрава дал свои рекомендации, как стоит отмечать Новый год.

«Мы бы советовали, чтобы это было просто в кругу семьи. Новый год - это всегда семейный, добрый праздник. Поэтому, конечно, желательно ограничить количество (людей - прим.), вирус никуда не делся. К сожалению, есть распространение, есть случаи заболеваемости и смертности, поэтому нужно себя поберечь и больше проводить в семейном кругу», - отметил Алексей Цой.

«Желательно ограничить крупные мероприятия. Есть определенные требования, которые, если даже где-то собираются, то в очень узком кругу, чтобы не было перекрестного заражения. Вы видите, что даже в школах ежедневно есть закрытия. Потому что кто-то заболевает внутри. Единственный способ - вакцинация», - обратился глава ведомства.

На вопросы журналистов министр отметил, что в самом ведомстве - Минздраве крупные мероприятия не проводятся, за исключением некоторых конференций, где есть возможность соблюдения дистанции. Поэтому, корпоратив не планируется проводить в Минздраве.