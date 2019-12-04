Как отмечали День Первого Президента РК за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 декабря вся страна отмечала государственный праздник – День Первого Президента Республики Казахстан. Этот праздник был учрежден в 2012 году. С тех пор этот праздник вышел далеко за рамки нашего государства и сегодня широко празднуется за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Так, 1 декабря в городе Вестеросе казахская диаспора совместно с посольством нашей страны в Швеции организовала празднование Дня Первого Президента Республики Казахстан.

Неоспоримые достижения казахстанского народа и государства под руководством Первого Президента - Лидера нации Нурсултана Назарбаева, а также текущий этап динамичного развития страны были освещены в выступлении посла К.Абдрахманова.

Отмечен вклад Елбасы в сплочение этнических казахов за рубежом, упрочению их культурных и деловых связей с родной землей. В целях наполнения такой политики конкретным содержанием недавно в Швеции прошел деловой форум с участием соотечественников из этой страны, а также Финляндии, Норвегии и Дании.

В рамках праздника прошли соревнования по казахским национальным игре тогызкумалак и шахматам, а их победители получили призы и подарки.









В Гааге в честь Дня Первого Президента РК состоялась премьера документального фильма «Назначенный временем», посвященного Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. В основе сюжетной линии картины лежит особая историческая миссия Лидера нации Н.Назарбаева в становлении новой казахстанской государственности.

В крупнейшем культурном и финансовом центре Индии – в городе Мумбай состоялся вечер балета. Ведущие артисты старейшего казахстанского театра – Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая выступили с разнообразным репертуаром мирового уровня и казахскими народными танцами.

При содействии посольства РК казахстанская группа «Ұлы дала» выступила 1 декабря с концертом на Национальной джаз-сцене «Виктория» в Осло. Трио выступило в жанре современный этно-фольк и продемонстрировало виртуозную игру на национальных музыкальных инструментах – домбре, кобызе, сыбызгы и шанкобыз, а также акустической гитаре в сопровождении эстрадного вокала. Группа также исполнила казахские народные произведения, кюи и песни Коркыта, Ыкыласа, Естая, Мариям Жагоркызы и других казахских авторов, а также «Песню Сольвейг» норвежского композитора Эдварда Грига и «Астурию» Исаака Альбениза.

Концерт собрал полный зал зрителей, среди которых профессиональные норвежские исполнители различных жанров, представители музыкальных учебных заведений, прессы и просто ценители музыки.

В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан, коллектив посольства РК в Израиле высадил деревья в роще имени Президента Нурсултана Назарбаева.

Роща была основана Федерацией еврейских общин СНГ вблизи г.Бейт-Шемеша в апреле 2000 г. во время официального визита Президента РК Н.Назарбаева в Израиль. Она символизирует признание израильским народом вклада Елбасы в укрепление связей между двумя государствами. Всего в Израиле находится шесть зеленых массивов, названных в честь глав дружественных стран. Роща имени Н.Назарбаева находится в лесу, который был основан в честь Президента Израиля Хаима Вайцмана.

В рамках празднования Дня Первого президента РК с 28 по 30 ноября в Улан-Баторе были организованы Дни казахского кино, где были показаны фильмы отечественного производства.

Дни казахстанского кино стартовали с показа художественного фильма «Небо моего дества», снятого казахстанским режиссером Рустемом Абдрашевом. Кинолента рассказывает о становлении личности и характера лидера нации Н.Назарбаева, о его первых разочарованиях и победах, о надеждах и сбывшихся мечтах.

В рамках мероприятия зрителям столицы Монголии также будут представлены кинокартины «Хранитель» и «Шал» Ермека Турсунова, «Казахское ханство: Золотой трон» Рустема Абдрашева и «Дорого к матери» Акана Сатаева.

Посольством Республики Казахстан в Турции совместно с Ассоциацией по экономическому сотрудничеству евразийских государств «ЭкоЕвразия» была организована Конференция под названием «Роль Лидера нации Нурсултана Назарбаева в укреплении сотрудничества тюркоязычных государств».

В конференции приняли участие члены Великого Национального Собрания Турции, высокопоставленные официальные лица, представители интеллигенции, почетные профессора ведущих университетов страны, ученые и эксперты, представители казахстанских СМИ и казахской диаспоры.

В обществе дружбы «Хорватия-Казахстан» состоялся круглый стол, посвященный историческому вкладу Первого Президента - Елбасы Н.Назарбаева в развитии Казахстана. Посольством РК при содействии Фонда Первого Президента РК были организованы премьера документального фильма «Назначенный временем» и лекция посла на хорватском языке. В канун Дня Первого Президента в журнале «Народная дипломатия» опубликована статья, посвященная Нурсултану Назарбаеву.

Кроме того, ко Дню Первого Президента, Посольством Казахстана в Корее организована лекция в Университете иностранных языков Хангук. Университет является одним из ведущих образовательных учреждений Кореи и входит в топ 5% наиболее известных вузов мира.

Лекция проведена на государственном языке для корейских студентов, изучающих казаховедение и казахский язык. В ходе мероприятия студенты узнали о вкладе Первого Президента в становление и развитие государства, о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, ознакомлены с достижениями и перспективами развития в политической и социально-экономической сферах, а также с инициативами страны на международной арене.

Фото: www.mfa.gov.kz