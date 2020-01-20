Как отличить настоящие деньги от фальшивых: советы эксперта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Представители Нацбанка рассказали о том, как не попасть на уловки мошенников и быстро отличить подлинные деньги от поддельных без специального оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного специалиста управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Асхата Абишева, необходим обратить внимание на защитные элементы банкнот.

«Для начала банкноту необходимо почувствовать. Бумага имеет свой специфический хруст. На банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф. Этот рельеф можно почувствовать в месте, где находятся монумент «Қазақ Елі», буквенное изображение номинала банкнот, архитектурные изображения, карта Казахстана и слова «Қазақстанның Ұлттық банкі», - сказал он.

Асхат Абишев отметил, что на всех банкнотах имеются метки для слабовидящих людей в виде выпуклых высокорельефных элементов.

«Затем необходимо внимательно осмотреть банкноты. Ее цвет должен быть четким и контрастным. Разглядеть водяной знак, цифровое изображение номинала и сплошную ныряющую нить можно в проходящем свете», - добавил эксперт.

Кроме того, на банкнотах номиналами 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенного цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от золотого до зеленого.

«На оборотной стороне банкнот номиналами 2000 и 5000 тенге есть голографическая полоса. Изображения на голограмме переливаются, приобретая динамический эффект. Если банкнота имеет все эти признаки, то перед вами подлинные деньги», - заключил Абишев.

В Национальном Банке призвали граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами злоумышленников. Проверка на ощупь и внимательный визуальный осмотр помогут каждому самостоятельно определить подлинность банкнот, уверены эксперты.



















