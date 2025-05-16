Как отличить мошенников от реальных благотворительных фондов

Многие из нас часто отдают по одной-две тысячи тенге в помощь, не задумываясь о том, куда ушли наши деньги. Но после громкого дела Перизат Кайрат казахстанцы стали интересоваться этим вопросом.

В связи с увеличением числа фейковых аккаунтов и мошенников, выдающих себя за благотворителей, люди стали относиться к благотворительным фондам с еще большим подозрением. И мы решили узнать о том, как должны работать добросовестные благотворители, «из первых уст».

Жасулан Куандык руководит благотворительным фондом «Dauletten қайырымдылық қоры», основанным в 2020 году по инициативе депутата Мажилиса Даулета Мукаева. Основная деятельность фонда заключается в обеспечении жильем нуждающихся из социально уязвимых категорий населения и поддержке молодежи в получении образования.

Фото: из личного архива Ж. Куандыка

- На сегодня мы уже вручили 78 ключей от квартир по всему Казахстану. В период пандемии фонд организовал доставку аппаратов ИВЛ в региональные больницы. Также мы запустили инициативы по развитию сельских территорий, реализуем ряд социальных образовательных проектов для молодежи, - рассказал Ж.Куандык.

На что стоит обращать внимание в первую очередь тем, кто желает помочь, но не хочет стать жертвой мошенников? К примеру, по законодательству фонд должен заключить договор с лицом, которому оказывает помощь. Этот договор можно запросить или ознакомиться с ним на официальном сайте. Здесь нужно быть бдительным: сайта может не быть, и в целом не факт, что вам предоставят настоящий документ.

Поэтому, отмечает эксперт, всегда важно благотворительным организациям – предоставлять, гражданам – запрашивать полную документацию. На сайте фонда для прозрачности регулярно публикуется информация о том, на какие благие дела были потрачены средства. Здесь же можно ознакомиться с полной информацией о фонде и данными о людях, которые получили квартиры, а также заполнить анкету, если вам требуется помощь.

- Когда фонд покупает жилье для нуждающихся семей, мы предоставляем копию договора купли-продажи, а также договор, заключенный с семьей, которая получает жилье. К этим документам прикладываются чеки на расходы на ремонт и приобретение оборудования, фото- и видеоматериалы, подтверждающие выполнение работы. Когда приобретаем продукты, прикладываем фискальные чеки, а не обычные. Когда оплачиваем обучение, тоже предоставляем чеки, чтобы люди могли удостовериться в том, что деньги направлены по назначению. Когда фонд помогает людям с ограниченными возможностями или нуждающимся учреждениям, мы оформляем все необходимые документы, включая электронные счета-фактуры, авансовые отчеты и накладные, чтобы гарантировать, что помощь была оказана в полном объеме, - разъяснил Ж.Куандык.

Фото: из личного архива Ж.Куандыка

Немаловажна и отслеживаемость денежных переводов: фонд зарегистрирован официально в Минюсте, все пожертвования поступают через платежные системы банков Kaspi и Halyk. Так гражданин обязательно получит квитанцию или фискальный чек, подтверждающий получение пожертвования, налоговая – «чистые» отчисления. Выписки, накладные, договора, отчеты о том, на что были потрачены средства, публикуются на сайте.

Найти информацию о том, существует ли в действительности тот или иной фонд, обычный гражданин может в доступных источниках. Если сделать это проблематично – звучит первый «звоночек». Главный эксперт Министерства культуры и информации РК Нурлан Тлепбергенов считает, что насторожить должен уже тот факт, что благотворительная организация не зарегистрирована как юридическое лицо или не имеет официального сайта и отчетов.

Фото: Jibek Joly

- У любого благотворительного фонда должен быть официальный статус, ИИН, регистрация в Министерстве юстиции. Также важно обращать внимание, через какие банки или платформы они собирают деньги: если карты личные, без указания организации, это уже повод насторожиться. Советую смотреть, есть ли у фонда не только сайт, но и отчеты, реальные проекты. Настоящие фонды обычно публикуют фото и видеоотчеты, чеки, документы и показывают, кому конкретно была оказана помощь. Также можно проверить, есть ли у фонда страницы в соцсетях и как давно они работают, кто стоит за проектом. Подозрительно, если аккаунт создан недавно и уже активно собирает деньги. Поэтому мой совет – не торопитесь переводить средства. Лучше немного потратить времени, чтобы все изучить и убедиться, что вы действительно помогаете тем, кто этого заслуживает, - разъяснил Жасулан Куандык.

Проявлять бдительность при оказании благотворительной помощи, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендует и МВД.

- Особую осторожность следует проявлять при уличных сборах - в общественном транспорте, на рынках или у торговых центров. В таких случаях необходимо потребовать удостоверение волонтера или документ, подтверждающий право на сбор средств. Во избежание спорных ситуаций не рекомендуется передавать наличные без оформления. Оптимально использовать официальные счета или платежные сервисы, позволяющие подтвердить перевод чеком или квитанцией, - отметили в ведомстве.

У Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК данных о мошенниках конкретно в сфере благотворительности нет: они подпадают под общую статистику правонарушений по Статье 190 УК РК «Мошенничество». В АФМ РК нам заявили, что дело Перизат Кайрат оказалось первым подобным прецедентом, получившим уголовное «продолжение» и широкую огласку.

Между тем сейчас в депутатских кругах идет обсуждение о пересмотре и ужесточении законодательства в сфере благотворительности.

- В стране на сегодня более тысячи благотворительных фондов. Они столько лет работали, и никто их не проверял. Думаю, сейчас начнут этим вопросом плотно заниматься, - рассказал в кулуарах программы «Бүгін.Live» на телеканале Jibek Joly адвокат Адлет Избасаров. Он также признался, что во избежание подобных случаев помогать предпочитает напрямую, без посредников.

Фото: из личного архива

Директор «Dauletten қайырымдылық қоры» Жасулан Куандык тоже поддерживает инициативу регулирования деятельности благотворительных организаций, поскольку она поможет не только укрепить доверие общественности к фондам, но и повысить их ответственность в расходовании средств.

- Изменения в законодательстве в сфере благотворительности – это важный шаг, направленный на повышение прозрачности и эффективности работы благотворительных организаций. Однако важно, чтобы такие изменения не стали барьером для организаций, которые реально занимаются благотворительностью, а, наоборот, способствовали их развитию, повышению доверия со стороны доноров и общества, - подчеркивает Ж.Куандык.

Вместе с тем эксперт призывает подходить к регулированию деятельности благотворительных организаций с учетом их специфики и направлений работы: к примеру, благотворительному фонду важно иметь возможность быстро и гибко реагировать на потребности нуждающихся, при этом соблюдая все требования законодательства.

- Таким образом, регулирование должно быть сбалансированным и направленным на поддержку настоящих благотворительных организаций и создание условий для их роста и развития, - заключил Ж.Куандык.

Ранее эксперты рассказали о том, как устранить законодательные «лазейки» для благотворительных фондов.