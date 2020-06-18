Как отличить легкую и тяжелую форму коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему при положительном результате анализов на КВИ иногда пациентов не госпитализируют, объяснила и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении ПЦР-диагностики пациенты делятся на бессимптомных, то есть отсутствие каких-либо клинических проявлений, и симптомные. Те пациенты, которые не имеют каких-либо клинических проявлений, и при этом анализы ПЦР на КВИ являются положительными, пациенты с легкой степенью тяжести находятся на амбулаторном наблюдении под контролем врача первичной медико-санитарной помощи», - сказала Лязат Актаева на брифинге в СЦК.

Она также объяснила, как отличить легкую форму КВИ от тяжелой.

«В целом, для населения необходимо понимание – какие случаи КВИ относятся к легкой степени тяжести. Основными критериями является – отсутствие затрудненного дыхания, число дыхательных движений менее 24 в одну минуту, температура или нормальная, или же ниже 38 градусов, могут наблюдаться легкие катаральные проявления, такие как покраснения горла, першение в горле, заложенность носа, незначительный кашель, пульс будет находиться в пределах 60-80 ударов в минуту», - пояснила Лязат Актаева.

Она также рассказала о признаках тяжелой формы КВИ.

«Если же у пациента наблюдаются симптомы интоксикации в виде головной боли, мышечной боли, ломоты в теле, температура выше 38 градусов, нарушение дыхания, появляется одышка при каких-либо физических нагрузках или покое, то это уже говорит о тяжести КВИ, такие пациенты должны находиться на стационарном лечении», - добавила Лязат Актаева.