Как отличить коронавирус от сезонного гриппа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Надвигающаяся сезонная волна заболеваемости ОРВИ и гриппа может вызвать определенные сложности. Алматинские врачи рассказали, как эти заболевания отличить от коронавируса и как обезопасить себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как всем известно, в осеннее время обостряются все хронические заболевания. В это время люди более подвержены заразиться также коронавирусной инфекцией. К возможной второй новой волне сейчас в Алматы идет большая работа. Подготовлен весь алгоритм всех необходимых действий»,- рассказала главный внештатный инфекционист управления общественного здоровья города Алматы, врач-эксперт ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени И. Жекеновой» Тамара Утаганова.

Кроме того, как пояснила врач, одной из мер сдерживания темпов ОРВИ и гриппа является вакцинация. В группу риска сезонного заболевания входят лица старше 65 лет, дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. В предстоящий эпидемиологический сезон в Алматы подготовлено свыше 130 тысяч вакцин от гриппа.

«Вакцинация проводится ежегодно в одно и то же время. Однако в этом году к вакцинации мы относимся более серьезно, так как существует опасность коронавирусной инфекции. В городе Алматы обычно сезон ОРВИ и гриппа начинается с 1 октября. И мы уже в сентябре проводим работы по вакцинации населения»,- пояснила врач.

Спикер также отметила, что люди порой отмечают сходство ОРВИ и гриппа с признаками коронавирусной инфекции.

«Главное сходство коронавируса и гриппа - это респираторный характер заболевания. Коронавирус - это новая инфекция. И мы уже знаем ее клинические признаки. Наши врачи подготовлены к тому, чтобы проводить дифференциальную диагностику для определения того или иного заболевания. К тому же, существует ПРЦ-тест на определение вируса», - отметила она.

Также, по словам врача, у ОРВИ и гриппа есть свои основные проявления как отечность век и покраснения в глазах.

«При ОРВИ и гриппе наблюдается повышенная температура, заложенность носа, боль в горле и кашель. Оттек век и покраснение в глазах также являются особенностью этого заболевания. Больной сразу это почувствует»,- сказала Тамара Утаганова.

Тамара Утаганова в свою очередь напомнила, что родителям все же необходимо периодический проводить разъяснительную работу с детьми о сезонном ОРВИ и в том числе об опасности коронавирусной инфекции.

«Родителям надо объяснять всю серьезность заболевания. Основные меры предосторожности остаются те же. Соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом, носить маску, соблюдать социальную дистанцию, желательно воздержаться от поездок. Правильно питаться, много употреблять жидкости и принимать витамины»,-заключила врач.

Как ранее отметил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, в мегаполисе эпидемиологическая ситуация сейчас оценивается как стабильная. Однако подготовка к возможной ко второй волне эпидемии в городе идет полным ходом.