Как отличить качественный лекарственный препарат от подделки: советы казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антибиотики, противовоспалительные и противопростудные препараты, а также анальгетики возглавляют ТОП-стабильных продаж лекарственных препаратов по данным «СК-Фармация». Однако, как утверждают эксперты, на рынке встречаются недобросовестные поставщики, реализующие некачественную медицинскую продукцию, не прошедшую проверку, не имеющую или имеющую поддельные сертификаты соответствия. По каким признакам можно отличить качественный лекарственный препарат, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Что такое фальсификат?

По определению ВОЗ «фальсифицированным (контрафактным) лекарственным средством является продукт, преднамеренно и противоправно снабженный этикеткой, неверно указывающей подлинность препарата и (или) изготовителя». То есть, речь идет о подделке, которая не соответствует оригинальному препарату по качеству, эффективности или побочным действиям на организм человека. Как правило, такая подделка попадает на рынок, минуя официальные органы и установленные процедуры, способные выявить эти несоответствия.

Поступающая по официальным каналам распределения продукция в пострегистрационный период проходит сертифицированную оценку качества. Выявленные несоответствия маркировки, упаковки или других показателей, установленных в нормативном документе по качеству, служат основанием предполагать фальсификат. Такая продукция подлежит уничтожению.

Как отличить подделку от оригинала

Самое главное правило, как говорят эксперты, - покупать лекарства нужно в специализированных местах — в аптеках, по рецепту, выписанному врачом, но ни в коем случае с рук, сайтов продаж товаров или по рекомендациям знакомых.

Что советуют эксперты?

Внимательно изучить упаковку. Производитель лекарственного препарата разрабатывает дизайн упаковки по своему усмотрению. А информация, которая наносится на упаковку, должна строго соответствовать установленным требованиям законодательства. Производители лекарств могут периодически менять дизайн, наносить защитные голограммы для того, чтобы не допустить подделки. Вся информация о вносимых в упаковку изменениях должна предоставляться в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медизделий для процедуры перерегистрации с дальнейшим внесением препарата с измененным дизайном в Государственный реестр. Посмотреть, как выглядит настоящая упаковка, можно на официальном сайте производителя, в Госреестре, через мобильное приложение DariKZ.

Правила:

• Упаковка не должна быть замятой, должна быть ровной, чистой, сухой.

• Весь текст на упаковке должны быть четким, не стираться, написан без ошибок и обязательно должен указывать:

- торговое название препарата

- МНН – международное непатентованное наименование (действующее вещество)

- дозировка

- количество таблеток (ампул) в упаковке

- условия хранения

- условия отпуска (по рецепту)

- номер серии, дата производства, срок годности

- название производителя, страна и адрес

- регистрационный номер

- штрих-код

Проверить наличие инструкции по медицинскому применению. В упаковку обязательно должна быть вложена инструкция по медицинскому применению, которая напечатана типографским методом на государственном и русском языках без грамматических ошибок.

Осмотрите блистер или флакон. Проверьте содержимое на наличие количества таблеток, объем, если это жидкая форма препарата. Проверьте срок годности, указанный на упаковке и блистере. В инструкции указывается форма, цвет, наличие гравировки, количество таблеток. Сравните все данные с содержимым.

Просить сертификат соответствия. Если внешний вид препарата вызывает какие-то сомнения, можно потребовать сертификат соответствия. Копия сертификата должна храниться в аптеке и предоставляться по требованию покупателя. В документе дублируются все данные, указанные на упаковке. Необходимо сравнить все названия, характеристики препарата, а также серию на упаковке и в сертификате, которые должны совпадать. Если вы покупаете лекарства через онлайн-сервис аптеки, то убедитесь, что такая аптека действительно есть. Проверьте, зарегистрирован ли препарат в Госреестре. Для удобства это можно проверить также через мобильное приложение DariKZ, где можно посмотреть в свободном доступе наличие сертификата соответствия.

«Но если все-таки качество купленного препарата продолжает вызывать сомнения, или после применения лекарства у вас появились какие-либо нежелательные реакции, то обратитесь к провизору, продавшему вам лекарство и (или) к своему лечащему врачу, который поможет заполнить «желтую карту» и направить ее в департамент фармаконадзора НЦЭЛС, а также в Комитет медицинского и фармацевтического контроля для принятия дальнейших мер», - посоветовали в Национальном центре лекарственных средств и медицинских изделий.