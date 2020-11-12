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Как открытие кинотеатров повлияло на эпидситуацию, рассказали в Минздраве РК

12 Ноября 2020 18:35
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Как открытие кинотеатров повлияло на эпидситуацию, рассказали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько открытие кинотеатров повлияло на эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 рассказал вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день нет сведений по регистрации фактов заболеваемости, связанных именно с функционированием кинотеатров», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что данные нормы действуют не на всей территории Казахстана.

«Есть регионы, которые вошли в так называемые «красную» и «желтую» зоны: Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстаная, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Алматинская, Акмолинская, Костанайская области, где деятельность кинотеатров не была разрешена», - пояснил Ерлан Киясов.

По его словам, разрешено открытие кинотеатров при заполняемости не более 30% с соответствующей рассадкой в Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской областях. В городе Алматы кинотеатры продолжают работать при 50% заполняемости, но не более 50 человек.

«Я не думаю, что в этих регионах кинотеатры оказали какое-то существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию», - добавил Ерлан Киясов.

Напомним, Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение о возобновлении работы кинотеатров с заполняемостью до 30% и соблюдением дистанции и масочного режима. Это касается тех регионов, которые по уровню заболеваемости находятся в «зеленой зоне».


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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