Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в составе управления санитарно-эпидемиолического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой н апресс-службу ДП столицы.

Горожане, вопреки действующему постановлению, где указан ряд предупреждающих мер, до сих пор не отказываются от посещений увеселительных заведений, проводя досуг в компании друзей.

За сутки мониторинговой группой проверено 74 объекта предпринимательства, выявлено 28 нарушений карантина. Более 130 нарушителей были доставлены в полицию.

Так, в 01.00 часов мобильными группами выявлен факт нарушения в ресторане «Миллионер». Внутри заведения находились более 50 посетителей. Молодые люди в тесном кругу развлекались и веселились, не вспоминая о масках и социальной дистанции.

Также в 00:32 часов мобильной группой выявлен факт нарушения в баре «Текила», который осуществлял свою деятельность, не соблюдая графика работы. Администрация заведения, игнорируя санитарные требования и не думая о последствиях, обслуживала более 50 клиентов.

Кроме того, в 02:55 часов мобильной группой выявлен факт нарушения в ресторане «Золото». Здесь удобно расположились более 70 посетителей.

22 августа т.г. в 05:15 часов утра мобильной группой выявлен факт нарушения карантина в караоке баре «Алания», осуществлявшем свою рабочую деятельность, не соблюдая режим работы. В заведении находились более 50 гостей.

Также в выходные дни были выявлены две свадьбы с приглашением большого количества гостей. В ресторане «Форте-фортуна» на той собрались 85 приглашенных. В кафе «Тартуга» веселись на свадебном торжестве 115 человек.

Несмотря на то, что ранее деятельность некоторых заведений была остановлена по решению суда, недобросовестные владельцы, всячески пытаясь обогатить свой карман, вновь нарушают действующее постановлению санитарного врача, подвергая опасности здоровье населения столицы.

Собранный материал в отношении владельцев заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

«Помните, что не думая о последствиях и игнорируя санитарные требования, вы можете подвергнуть опасности не только свое здоровье, но и жизнь близких людей», - отметили полицейские.



