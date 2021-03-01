Как отдохнут казахстанцы в марте 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы отдохнут в марте 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В марте отмечаются два государственных праздника: 8 марта - Международный женский день и 21-23 марта - Наурыз мейрамы.

В канун международного женского дня казахстанцы будут отдыхать три дня подряд с учетом того, что выходные выпадают на 6 и 7 марта, а 8 марта отмечают женский праздник, не считая шестидневную рабочую неделю.

В честь долгожданного праздника Наурыз жители нашей страны будут отдыхать пять дней - с субботы по среду: 20, 21, 22, 23 и 24 марта. 25 марта уже считается рабочим днем.

Количество рабочих дней в марте составляет 19 дней.