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Как отчисляются взносы в ФСМС, если гражданин работает в нескольких местах

6 Января 2020 15:11
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Как отчисляются взносы в ФСМС, если гражданин работает в нескольких местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов ответил, как отчисляет гражданин взносы в фонд в случае, когда он работает в нескольких местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснил Айбатыр Жумагулов, если доход человека, работающего на двух местах, не превышает 10 МЗП (минимальная заработная плата), то взносы отчисляются из двух источников, а если превышает, то отчисления идут из одного источника.

«Если две работы, то от общей заработной платы будет уходить (отчисления – прим. автора). Но здесь есть ограничения - определенная сумма, которая составляет не более 6 тысяч тенге», - сообщил глава Фонда, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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