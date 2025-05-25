Как освобождение от НДС изменит издательскую отрасль — мнение эксперта

— Решение об отмене НДС на книги с 1 января 2026 года стало неожиданным, но мощным прецедентом. Что это значит для отрасли?

— Это решение символично. Оно говорит о том, что книга вновь осознаётся как общественное благо, а не как рядовая продукция. С точки зрения отрасли, мы давно настаивали: интеллектуальный труд нельзя облагать налогом так же, как коммерческий товар. Признание того, что культура и образование нуждаются не в поощрении, а в стратегической поддержке.

Книга — это не просто товар. Она создаётся в уникальных условиях: с высокими затратами на бумагу, логистику, авторскую работу и иллюстрации. В то же время она не продаётся так быстро, как продукты массового спроса. НДС в 12% ложился в основу себестоимости, ограничивая возможности развития, особенно в сфере детской и учебной литературы. Его отмена — это не только экономический шаг, но и культурный выбор.

— Означает ли это, что книги станут дешевле?



— Не всегда. Но теперь у нас появляется гибкость. В условиях давления на себестоимость мы сможем либо удерживать цены на прежнем уровне, либо делать отдельные позиции более доступными. Главное — это сохранить качество. Мы традиционно вкладываемся в содержательную, редакционную и визуальную проработку книг. Новые условия дадут возможность развивать дополнительные серии, привлекать авторов и расширять читательскую аудиторию.

Фото: из личного архива Д.Алиной

— Расскажите, какие проекты были ключевыми в 2025 году для Вашего издательства.

— Мы завершили несколько значимых направлений. Среди них — новые учебники по физике, цифровой грамотности, русскому и казахскому языку. Все они разработаны с учётом функциональной грамотности, навыков XXI века, визуального восприятия, языковой среды. Это уже не просто пособия — это образовательные экосистемы.

Параллельно мы усилили цифровое направление. Продолжаем развивать платформу, где размещаются электронные версии учебников и дополнительные ресурсы. Цифровизация и ИИ меняют формат обучения, поэтому онлайн-учебникам мы уделяем приоритетное внимание — как равноправному элементу образовательной среды.

— Какие сложности сегодня стоят перед издателем учебников?

— Один из главных вызовов — стремительность изменений. Ранее, например, было рекомендовано включать в учебники цифровые ссылки. Это был правильный шаг в своё время: мы выходили в цифровую эпоху.

Но что произошло? Через три-четыре года часть ссылок перестала работать, другие вели на совсем иной контент. В итоге —переиздали отдельные учебники. Поэтому сегодня учебник должен быть живым документом. Не застывшим продуктом, а конструкцией, которая поддерживается, обновляется и анализируется даже после печати.

— Как устроен процесс экспертизы учебников в Казахстане? Насколько он строгий?

— Экспертиза учебников в Казахстане — это централизованный и регламентированный процесс. До того, как учебник попадёт в школу, он обязательно проходит комплексную государственную проверку: методическую, педагогическую, лингвистическую и техническую.

Координация этой процедуры — функция Республиканского центра экспертизы содержания образования, который обеспечивает содержательную и формальную оценку всех компонентов. Именно этот орган принимает окончательное решение о соответствии учебника утверждённым стандартам. С этого года Центр экспертизы содержания образования напрямую привлекает авторов учебников к обсуждению новых учебных программ. Это — позитивный шаг, который усиливает обратную связь между авторами и экспертами, а также способствует совершенствованию содержания учебных материалов.

На практике авторы и издательства не участвуют напрямую в процессе экспертизы — они получают уже итоговые замечания. Тем не менее, в последние годы ощущается постепенное движение к большей открытости: учителя стали активнее высказывать свои мнения, и это учитывается при последующих разработках. Это важный шаг к повышению качества и прикладной ценности учебной литературы.

— Что говорит об этих учебниках педагогическое сообщество?

— Мы получаем содержательные и обоснованные отзывы от практикующих педагогов — и это для нас один из ключевых индикаторов качества. Особенно положительно воспринимаются учебники новой генерации по цифровой грамотности, физике, русскому и казахскому языкам. Учителя отмечают чёткую структуру, визуальную грамотность, логичную подачу и ориентацию на реальные жизненные задачи.

В Казахстане действует модель свободного выбора учебников на уровне школы. Если эта система будет реализована прозрачно и профессионально — это может стать качественным поворотом. Потому что именно учитель, находясь в ежедневной практике, лучше всех понимает, какой учебник действительно работает в классе.

Для нас обратная связь от педагогов — это не формальность, а элемент стратегического развития. Именно через неё мы видим, насколько книга жизнеспособна, где она помогает, а где требует точечной доработки. Это профессиональный диалог, который мы стремимся развивать.