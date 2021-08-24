Как осуждённые получают образование в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Юрий Ли посетил исправительное учреждение в Костанайской области, где ознакомился с тем, как получают образование осужденные, отбывающие наказание, какие условия предоставляются и как происходит учебный процесс. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДУИС области, мажилисмен посетил учебный корпус, в стенах которого расположены колледж и школа. Получение среднего образования осужденными, является обязательным, согласно уголовно-исполнительному кодексу РК. В этом году за парты сядет примерно 50 человек.

Профессиональное обучение ведется по нескольким направлениям. Всего их четыре: швейное, строительное и слесарное дело, а также получение мастера по инженерному обслуживанию объектов ЖКХ. Здесь обучаются около 80 человек.

«Мы максимально стараемся оптимизировать процесс обучения для осужденных. Пополняем необходимый инвентарь, вводим больше практических занятий, - пояснил преподаватель КГКП «Строительный колледж» Сергей Ерисковский. — Все специальности считаются абсолютно важными и востребованными. Это позволяет в дальнейшем, при освобождении, уже с дипломом найти работу».

Помимо этого, в корпусе имеются компьютерный класс, библиотека с необходимой литературой и выставочный зал, где есть возможность представить свои работы.

Также депутат ознакомился с промышленной зоной. Наиболее крупными предприятиями считаются производство круп и изготовление деревянных изделий.

«Осужденные, которые работают на территории промышленной зоны, как и обычные работники имеют социальные отчисления, заработную плату, - отметил заместитель начальника учреждения, майор юстиции Казбек Муслимов. —Предприятия стабильно работают. Наши деревянные изделия, в особенности юрты, особенно популярны в предпраздничные дни – большое количество заказов».

Новшеством этого года стало внедрение системы получения образования на базе высшего. Совместно с Костанайским инженерно- техническим университетом им. М. Дулатова была выпущена группа студентов, которые в течение трех месяцев обучались по программе ВУЗа. Итогом стало получение сертификатов, благодаря которым у осужденных будет возможность полностью получить высшее образование в дальнейшем.

«Обучение проходило дистанционно: преподаватели зачитывали курс лекций, после давали домашние задания. Зачеты также принимали онлайн, - поделилась директор департамента дистанционного обучения КИнЭУ им . М . Дулатова Аида Дукеева. — Планируем продолжать в том же духе».

В завершение Юрий Ли поблагодарил за подробное ознакомление с учреждением и отметил, что за 30 лет Независимости Республики Казахстан был сделан огромный шаг в улучшении условий получения образования, в том числе и в пенитенциарной системе. Наглядным примером стала сегодняшняя встреча. Также он отметил, что у этого направления большие перспективы в плане развития и дальнейшего усовершенствования учебного процесса.