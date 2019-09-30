Как осуществляют переход на ОСМС медорганизации Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, какие медуслуги войдут в гарантированный объем бесплатной медпомощи (ГОБМП) и обязательного социального медстрахования (ОСМС), а также как вести разъяснительную работу с населением, рассказал медработникам Акмолинской области аналитик по вопросам финансирования здравоохранения, тренер МЗ РК Марат Мамаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Многопрофильной областной больнице Кокшетау прошел семинар для руководителей и среднего медицинского персонала медорганизаций региона по вопросам обязательного социального медицинского страхования.

Как рассказали в управлении здравоохранения Акмолинской области, на сегодняшний день медицинскую помощь в регионе населению оказывают 569 объектов здравоохранения, в том числе: 23 организации, оказывающие стационарную помощь, станция скорой медицинской помощи, центр крови, 538 организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 386 медицинских пунктов, 44 ФАПов, 100 врачебных амбулаторий, 6 поликлиник, 2 Центра ПМСП (1 в составе городской поликлиники), а также 6 прочих организаций здравоохранения.

«Мы ведем работу по всем селам, в том числе проводим флешмобы в поддержку ОСМС. На этих же акциях население может задать все интересующие вопросы. Мы объясняем отличие ГОБМП и ОСМС. Население поддерживает такой переход, но и задает ряд вопросов. Но ведь в любом новшестве будут возникать вопросы», - рассказала заместитель главного врача по первичной медико-санитарной помощи Аршалынской районной больницы Ляззат Жусупова.

«В Жаркаинском районе проведен ряд работ, связанных с определением статуса населения по 3 категориям, проводится дополнительное привлечение специалистов, разрабатываются дополнительные услуги для пациентов, которые имеют определенный статус медстрахования. Одна из проблем у нас - это привлечение специалиста анестезиолога, но мы ее решаем. Наша больница готова вступить в ОСМС. Мы входим в конкурентную среду, и одна из целей – оказание качественной помощи пациентам», - отметил и.о. главного врача Жаркаинской районной больницы Рустем Исмагулов.

«Надо четко понимать, что Казахстан уже давно живет в системе ОСМС, Закон принят в 2016 году - и с этого момента идет полномасштабная подготовка с участием разного рода экспертов. Разработаны документы, техническое сопровождение. Все эти годы система готовилась к запуску. С 2020 года будет уже внедрена сама система оплаты за счет средств, которые накапливаются определенное время», - пояснил аналитик по вопросам финансирования здравоохранения, тренер МЗ РК Марат Мамаев.

По словам спикера, проведенные исследования показали, что для того чтобы система была воспринята и заработала, должно быть проинформировано само медицинское сообщество. А уже медики должны довести информацию до населения.



