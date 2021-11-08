Как осуществляют геоинформационное обеспечение войск в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для достижения успеха в любых операциях войскам должна быть предоставлена исчерпывающая информация о местности и вероятных погодных условиях на период боевых действий. Заместитель начальника департамента геоинформационного обеспечения, полковник Шаяхмет Аширов в ходе онлайн-брифинга Минобороны рассказал, как осуществляется геоинформационное обеспечение войск казахстанской армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Какие задачи возложены на департамент геоинформационного обеспечения?

- Департамент геоинформационного обеспечения был создан в 2019 году с учетом современных тенденций развития армий зарубежных государств в области обеспечения информацией о местности войсками. На него возложены задачи по топогеодезическому, навигационному и гидрометеорологическому обеспечению боевой готовности и оперативной подготовки Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В рамках своих задач департамент организовывает выполнение обеспечения войск актуальной, точной и достоверной информацией о местности, так как без такой информации невозможно управление войсками, вооружением и техникой, в том числе высокоточным оружием и беспилотной авиацией. Также организовывает изготовление и издание топографических, специальных, морских карт, планов городов, в цифровом и аналоговом форматах для штабов и войск, в том числе для автоматизированных систем управления войсками. Организовывает обеспечение исходными астрономо-геодезическими данными боевых действий ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны. В рамках задач гидрометеорологического обеспечения департамент организовывает оперативное доведение до органов военного управления гидрометеорологической информации. Также с учетом современных трендов, которые сейчас происходят в армиях развитых стран по созданию «цифрового поля боя», нами проводится ряд задач по трансформации всех функций департамента в единую систему геоинформационного обеспечения войск, в рамках которой предусмотрен ряд мер по созданию нормативной правовой основы, по совершенствованию организационно-штатной структуры и по подготовке кадров, узко профилированных кадров, таких, как информационная картография, астрономогеодезия, фотогеометрия на базе отечественных высших учебных заведений.

- Расскажите о техническом оснащении подразделений военных топографов и применении этой техники на практике?

- Для обеспечения войск актуальной информацией о местности военные топографы первыми изучают территорию, которой предстоит быть полем боя. Работа топографа не всегда заметна, не всегда зрелищна, но при этом без их кропотливой работы, заблаговременное боевое применение тех же артиллерии, боевых комплексов и радиохимических средств неэффективно. В настоящее время на вооружении военных топографов взамен устаревших механических приборов, как кипрегели, теодолиты, мерные ленты, поступают высокоточные современные спутниковые геодезические навигационные приборы, которые позволяют с высокой точностью определить местоположение боевых, огневых позиций, стартовых позиций войск в считанные секунды.

Там, где требуется решение наиболее сложных задач с применением специальный подготовки личного состава и с применением наиболее сложных программных аппаратных средств, такие задачи выполняются силами войсковой части 92835. Это уникальное, единственное подразделение в Вооруженных Силах, на вооружении которого имеются мобильные навигационные комплексы, которые позволяют в отрыве от основных сил обеспечивать боевые действия войск, в короткие сроки качественно, к тому же имеются беспилотные летательные аппараты в составе этих комплексов, которые позволяют получать оперативную информацию о местности и изготавливать с их использованием необходимую актуальную информацию.

- Как в казахстанской армии осваиваются современные и перспективные инновационные технологии в этой области?

- Реализация военно-научного потенциала по развитию геоинформационных технологий - задача была поставлена Верховным Главнокомандующим - Президентом Республики Казахстан на коллегии Министерства обороны в ноябре прошлого года. Мы в настоящее время анализируем развитие в этих направлениях в армиях ближнего и дальнего зарубежья, и в этом отношении я могу сказать, что мы от своих коллег по СНГ не отстаем. Что касается перспективных технологий, которые нами планируются, одной из таких является технология виртуальной реальности, которая позволяет предоставлять пользователям информацию в наиболее удобном для зрительного восприятия формате, создавая эффект присутствия.

Понимая, что реализация таких мероприятий сопряжена с высокими решениями, мы планируем организовать такую работу в рамках програмно-целевого финансирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ совместно с Национальным университетом обороны, привлекая для этого военных экспертов и экспертов из гражданской отрасли. Для этой цели планируется создание на базе технопарка Национального университета обороны лаборатории, где будут проводиться опытные работы по изучению и внедрению перспективных геоинформационных технологий.

- В этом году на учении «Отпантау» впервые представлялись голографические технологии для визуализации действий войск. Что они собой представляют? Кем разработаны и какова их практическая значимость?

- Вы правильно заметили, в этом году мы впервые в рамках учений «Отпантау» применили цифровые голографические технологии для 3D-моделирования информации местности и отображения на ней боевых действии войск в динамике. Работа в этом направлении нами ведется с момента создания нашего д епартамента, (работа - прим. ред.) по их внедрению взамен тех устаревших технологий по созданию макетов местности, которые изготавливаются с использованием различных строительных материалов с использованием песка, бетона и пенопласта и так далее. А сам по себе голографический макет, который был представлен на учении «Отпантау» представляет из себя высокопроизводительный компьютер, который позволяет обрабатывать большие объемы графических данных, проекционное оборудование высокого разрешения, активное 3D-окуляры и рабочую зону, куда и проектируется изображение. При этом для нас особо ценным является не сама аппаратная часть, которая называется «железо» и которую можно купить свободно на коммерческом рынке. Особо ценным для нас является контентная часть, то есть визуализированное изображение, которое было полностью разработано специалистами отечественной IT-компании КазАэроСпейс ( специализируется в области 3D- технологий). Сама компания дислоцируется на территории технопарка Назарбаев университета, что позволяет ей привлекать на краудсорсинговой основе высококвалифицированных специалистов Назарбаев университета и лучших студентов с профильных кафедр геодезии, картографии из Евразийского национального университета и других высших учебных заведений. Внедрение таких технологий, в первую очередь, позволит обеспечить командиров всех степеней актуальной информацией о местности, что позволит им повысить эффективность и оперативность принимаемых решений за счет детального изучения и оценки тактических свойств местности, как я уже говорил, создавая «эффект присутствия».