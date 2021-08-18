Как осуществляется уход за растениями в столичных парках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столичного района Есиль расположены 5 городских парков, 38 скверов, 2 бульвара и Ботанический сад. С начала года в городской центр iKomek от жителей поступило около 5 тысяч предложений по их благоустройству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В столице особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, в том числе парков и скверов. При этом обязательно учитываются пожелания и конструктивные предложения горожан.

Так, последняя реконструкция Центрального парка проводилась 7 лет назад, поэтому сейчас здесь идет замена плит и брусчатки. По просьбе жителей строится тротуар под мостом «Серуен».

В текущем году в Ботаническом саду, расположенном на левобережье города, посажено 20 тысяч видов деревьев, кустарников и цветов. О том, как ухаживают за растениями, рассказала главный агроном Ботанического сада Анар Мухамбетова.

«Здесь растут в основном цветочно-декоративные растения, кустарники и лиственные растения. Посадили в этом году много сосен, сибирские ели. Много работы сделано, обязательно перед посадкой мы производим замену грунта, провели химическую обработку против вредителей. Поливная система работает с 11 ночи до утра. На каждом участке есть свои кураторы, старшие и младшие научные сотрудники изучают этимологию развития растений. Мы соблюдаем их рекомендации, ухаживаем за растениями и следуем правилам агротехнологии», - рассказала агроном.

По ее словам, в этом году в Ботаническом саду посадят около трех тысяч роз и более 2 500 хризантем для научных целей.

Вокруг пруда на территории сада планируется создать аллею, где будут расти дуб, береза и красный клен. Со стороны проспекта Кабанбай батыра недавно появилась аллея с новыми посадками.

«У нас можно найти краснокнижные растения, которые редко встречаются на территории Казахстана. Хотелось бы, чтобы этой красотой горожане наслаждались. Но некоторые люди вредят, срывают и выкапывают растения, поэтому мы думаем, что лучше отгородить участки»,- отметила Анар Мухамбетова.