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    22:33, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Как осуществляется сортировка и вывоз мусора в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территория столицы поделена на 24 участка, на которых обустроена 5 091 контейнерная площадка с более 15 000 контейнерами. Комплексные работы по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов осуществляются компанией ТОО «Clean City NC» при поддержке столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Ежедневно с территории города вывозится 900-1000 тонн твердых бытовых отходов.

    С 2018 года в столице внедрен раздельный сбор отходов по двум фракциям: «мокрая» (пищевые отходы) и «сухая» (бумага, пластик, стекло, металл).

    Так, сортированные отходы с желтых контейнеров вывозит белый мусоровоз для раздельного сбора. В радиусе двух метров вокруг площадки осуществляется подбор мусора. Отходы с зеленых и металлических контейнеров вывозит оранжевый мусоровоз. Уточняется, что отходы с зеленого контейнера не перерабатываются.

    Вывоз отходов производится ежедневно с 06:00 до 22:00 часов в две смены. Во избежание распространения неприятных запахов, создания очагов появления грызунов, насекомых и нарушений норм экологической безопасности на регулярной основе проводится мойка и обработка контейнеров дезинфицирующими средствами, безопасными для здоровья людей.

    Все отходы, образующиеся на территории города, вывозятся на мусороперерабатывающий комплекс. На территории последнего действуют две линии для приема отходов, которые также необходимы для недопущения смешивания. На комплексе отходы подвергаются сортировке, брикетированию и переработке.

    Брикетированные ТБО, не подлежащие переработке, вывозятся на полигон для последующего захоронения.



    Теги:
    Астана Экология Акимат ЖКХ
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