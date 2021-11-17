Как осуществляется профориентация в организациях образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на аппаратном совещании Министерства образования и науки президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Гани Бейсембаев доложил о профориентационной работе в организациях образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании отметил, что «особую значимость приобретает ранняя профориентация детей. Подрастающее поколение должно осознанно относиться к выбору будущей профессии…».

«Необходимо обратить внимание на профориентацию в организациях образования. Разработан проект Концепции развития системы профориентации и диагностики, в 77,3 % школ страны внедрен курс «Основы предпринимательства и бизнеса», функционируют 3753 кабинета профориентации и более 6 тысяч профориентационных уголков», - сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, Национальная академия образования им. И. Алтынсарина совместно с НПП «Атамекен» планирует осуществить следующие работы: обеспечение научно-методического сопровождения проекта и разработки рекомендаций; участие в разработке научно-обоснованного инструментария профессиональной ориентации и диагностики; разработка содержания курсов для педагогов в организациях образования; проведение системного мониторинга эффективности внедрения проекта в организациях среднего образования.

По итогам доклада Гани Бейсембаев предложил ввести в школах штатные единицы специалистов, занимающихся профориентацией, психолога-профориентатора, педагога-профориентатора, возможность разработки в вузах новой образовательной программы «Психолог-профориентатор», внедрить модуль по профориентации во все образовательные программы педагогической направленности, рассмотреть возможность создания единого органа по профориентации, обеспечивающий координацию стейкхолдеров, распределение обязанностей среди заинтересованных участников процесса.

Кроме того, необходимо обратить внимание на опыт «Назарбаев Интеллектуальных школ» и лицеев «Білім-Инновация» в данном направлении.











