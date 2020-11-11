Как осуществилась мечта павлодарского участкового Юзата Санатова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Участковый инспектор полиции Юзат Санатов, на днях обезвредивший вооружённого ножом преступника, с детства мечтал стать полицейским, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковый инспектор полиции участкового пункта полиции № 18 старший лейтенант Юзат Санатов является настоящим полицейским с большой буквы. А несколько дней назад ему удалось выявить и задержать подозреваемого в преступлении», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, вечером 27 октября, когда Юзат Санатов патрулировал свой административный участок, ему позвонили из дежурной части и сообщили, что в подъезде одного из домов неизвестный забрал у женщины пакеты с продуктами, угрожая ей ножом. Не теряя ни минуты, полицейский стал объезжать территорию в поисках подозреваемого.

«Предположив, что злоумышленник будет скрываться в тёмном переулке гаражного кооператива, участковый направился туда. Старший лейтенант выключил проблесковые маячки на служебной машине, чтобы не спугнуть разыскиваемого: оказалось, интуиция и профессионализм вели его в верном направлении – в темноте Юзат заметил мужчину, похожего по описанию, который ускорял шаг», - добавили в пресс-службе.

Полицейский побежал за мужчиной. Когда Ю. Санатов его задержал, тот попытался сопротивляться, но скрыться от участкового не смог, дополнили в департаменте. Преступник признался в содеянном.

Выявить, задержать и обезвредить подозреваемого в преступлении Юзату Санатову удалось менее, чем за 20 минут. А на вопрос о том, не страшно ли было задерживать вооружённого человека, который мог нанести удар ножом в любую минуту, Юзат ответил, что на тот момент не задумывался об этом.

«Для меня было главное - скорее обезвредить злоумышленника, чтобы он не смог причинить опасность другим гражданам», – сказал полицейский.

В 2010 году Юзат Санатов поступил на службу в воинскую часть 6679, а в 2018 году по окончании контракта пришёл в органы внутренних дел, потому что с детства грезил стать полицейским. У него даже сохранился личный дневник, где детским почерком написано: «Мечтаю быть полицейским – носить красивую форму и защищать людей от преступников», рассказали его коллеги.

Его мечта осуществилась: Юзат с гордостью и высокой ответственностью выполняет служебный долг, очень любит свою работу. Этому участковому нравится быть полезным обществу и государству.

«На административном участке, обслуживаемом Юзатом Санатовым, проживают более 2000 человек. Кроме жилых домов, под контролем полицейского находятся ещё школы, больницы, детские сады, частный сектор и различные организации, - добавили в правоохранительных органах. - Приятно было заметить, что практически каждый житель обслуживаемого Юзатом Санатовым участка, знает его, а также благодарит полицейского за правопорядок на вверенной ему территории. Люди рассказали, что в любое время дня и ночи он никогда не откажет в помощи».

Руководство и коллеги отзываются о Юзате Ельтаевиче как о добром, смелом, отзывчивом и грамотном сотруднике, поделились в ДП области. А дома старший лейтенант Санатов – заботливый муж и любящий папа. Дочь Далида и сын Алан каждый день с нетерпением ждут его с работы и гордятся, что их папа – полицейский. Супруга Диана во всём поддерживает Юзата и понимает всю ответственность серьёзной полицейской службы.





Фото ДП Павлодарской области.