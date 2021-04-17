Как ОСИ взаимодействует с управляющей компанией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начатая реформа в сфере жилищных отношений привела к появлению новых форм управления многоквартирными домами: 917 объединений собственников имущества (ОСИ) и 1645 простых товариществ (ПТ) уже создано по состоянию на сегодняшний день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казцентр ЖКХ».

Жилищным законодательством после создания ОСИ или ПТ собственникам предоставлены два способа управления: самостоятельное управление либо путем передачи функций управления профессиональному управляющему МЖД или управляющей компании, которые должны обладать соответствующим сертификатом и соответствовать квалификационным требованиям.

Как показывает практика, чем технически сложнее жилой дом и стоящие перед собственниками задачи по управлению им, тем в большей степени собственники могут быть заинтересованы в привлечении профессиональных управляющих или управляющей компании.

В случае принятия решения на собрании о привлечении управляющей компании и делегировании ей управления текущим счетом ОСИ, то управляющая компания на основании заключенного договора и выданной председателем ОСИ нотариально заверенной доверенности, управляет текущим счетом ОСИ, открытого в одном из банков второго уровня.

Управление текущим счетом ОСИ предполагает совершение расчетов с поставщиками, субъектами сервисной деятельности, коммунальными организациями, проведение периодических платежей из текущего счета ОСИ, осуществление мониторинга за внесением ежемесячных взносов, а также взыскание задолженности.

Ежемесячные взносы собственников квартир, нежилого помещения на управление и содержание общего имущества должны поступать на расчетный (текущий) счет ОСИ.

При этом поступление напрямую взносов на управление и содержание дома от собственников квартир и нежилых помещений (офисов) на счет управляющей компании и безакцептное списание средств из текущего счета ОСИ на расчетный счет управляющей компании жилищным законодательством не предусмотрено.

«Вместе с тем, если собственники приняли решение о привлечении управляющей компании, то не должны забывать, что это субъект предпринимательской деятельности, деятельность которого направлена на получение прибыли», - отмечает руководитель Департамента регионального развития и методологии АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» М.Ж. Абдыкаримова.

В случае управления управляющей компанией несколькими домами, необходимо в программе «1 С бухгалтерия» создавать отдельные контрагенты для каждого дома. Создание отдельных контрагентов в программе «1С бухгалтерия» не предполагает несение дополнительных расходов.

Председатель ОСИ независимо от того, сам управляет домом или передал функции управления, обязан предоставить налоговую отчетность по форме 100 «Декларация по корпоративному подоходному налогу» и при наличии наемных работников по форме 200 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу».