Как организуют летний отдых детей в СКО
Глава региона напомнил, что в этом году выделили дополнительные средства на спортивные и творческие секции. Для детей теперь они бесплатные .
«Нужно максимально охватить детей бесплатными спортивными и творческими кружками. Этого требует Глава государства. Спортивные мероприятия проводить и в районах. Нужно приобщать детей к истории и культуре родного края», - сказал К.Аксакалов.
Руководитель управления образования Гульмира Каримова рассказала, как планируют организовать отдых детей летом.
С 1-го июня в регионе будут работать 458 пришкольных площадок. Ожидается, что их будут посещать 45 тысяч ребятишек.
В 351 организации образования для 18 тысяч школьников откроется «Летняя школа». На школьных спортивных площадках организуют «Летний стадион».
«Запланирована работа 97-ми палаточных лагерей, 312-ти клубов «Жас сарбаз», бригад «Жасыл ел», краеведческие экспедиции и походы по сакральным местам нашего региона, будут организованы однодневные эколого-туристические походы. По месту жительства работу с детьми будут проводить 83 организации дополнительного образования, 25 дворовых клубов. На базе дворца школьников откроется «Летняя академия». Будут функционировать в онлайн-режиме более 260 дебатных клубов, летние языковые школы, читательские клубы», - проинформировала Г. Каримова.
Руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов добавил, что в детско-юношеских спортивных школах тренировочный процесс прерываться не будет. Запланировали спортивные мероприятия во дворах города. Два раза в неделю там будут проводить тренировки для детей.
«Нужно обеспечить работу культурно-спортивных площадок. Сделать все, чтобы летний отдых детей был безопасным. Чтобы они были приобщены к какой-либо деятельности. Это задача местных исполнительных органов и акиматов», - подчеркнул К. Аксакалов.