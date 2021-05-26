Как организуют летний отдых детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил заинтересованным ведомствам организовать летний отдых таким образом, чтобы каждый ребенок был занят чем-то интересным для него, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона напомнил, что в этом году выделили дополнительные средства на спортивные и творческие секции. Для детей теперь они бесплатные .

«Нужно максимально охватить детей бесплатными спортивными и творческими кружками. Этого требует Глава государства. Спортивные мероприятия проводить и в районах. Нужно приобщать детей к истории и культуре родного края», - сказал К.Аксакалов.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова рассказала, как планируют организовать отдых детей летом.

С 1-го июня в регионе будут работать 458 пришкольных площадок. Ожидается, что их будут посещать 45 тысяч ребятишек.

В 351 организации образования для 18 тысяч школьников откроется «Летняя школа». На школьных спортивных площадках организуют «Летний стадион».

«Запланирована работа 97-ми палаточных лагерей, 312-ти клубов «Жас сарбаз», бригад «Жасыл ел», краеведческие экспедиции и походы по сакральным местам нашего региона, будут организованы однодневные эколого-туристические походы. По месту жительства работу с детьми будут проводить 83 организации дополнительного образования, 25 дворовых клубов. На базе дворца школьников откроется «Летняя академия». Будут функционировать в онлайн-режиме более 260 дебатных клубов, летние языковые школы, читательские клубы», - проинформировала Г. Каримова.

Руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов добавил, что в детско-юношеских спортивных школах тренировочный процесс прерываться не будет. Запланировали спортивные мероприятия во дворах города. Два раза в неделю там будут проводить тренировки для детей.

«Нужно обеспечить работу культурно-спортивных площадок. Сделать все, чтобы летний отдых детей был безопасным. Чтобы они были приобщены к какой-либо деятельности. Это задача местных исполнительных органов и акиматов», - подчеркнул К. Аксакалов.