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    20:08, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как организовано питание в столичных школах в период пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как организовывается питания в столичных школах в период пандемии, рассказал директор средней школы № 20 города Нур-Султана Болат Бимендин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Питание в столовой у нас организовано строго с соблюдением СанПиНа, с соблюдением постановления главного санврача, всех этих норм мы придерживаемся. В нашей столовой с 2019 года работает ИП «Дауров» с 20-летним опытом работы именно в сфере школьного питания. Это очень добропорядочный поставщик услуг и все их продукты сертифицированы, все сотруднки вакцинированы, нет такого понятия как медотвод. Все сотрудники прошли медицинский осмотр, то есть все санитарные требования соблюдены», - сказал Болат Бимендин в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

    Он также рассказал, как организовано питание в условиях карантина.

    «Мы составили приказ, назначены ответственные лица за организацию питания, в комиссию входят и завуч начального класса, которая отвечает за соблюдение санитарных норм нашей столовой, медицинский работник, социальный педагог. Медицинский работник берет пробы перед завтраком или обедом, и все это вносится в бракеражный журнал. Соблюдается социальное дистанцирование в полтора метра, утвердили график питания с интервалом в 20 минут для каждого класса, чтобы не было столпотворения. К сожалению, родителям, законным представителям по постановлению главного санитарного врача строго запрещается входить в здание школы, и они не могут принять участие в проверке качества еды, их представители есть в бракеражной комиссии. Но у каждого классного руководителя есть родительские чаты, где обсуждаются вопросы питания. Пока нареканий не было», - пояснил Болат Бимендин.


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