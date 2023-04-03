Как организовано питание детей в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Северо-Казахстанской области рассмотрели, как обеспечивают питание детей в школах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления образования Елена Гонтарь сообщила, что во всех организациях образования организовано питание учащихся. В 98% - одноразовое горячее, в 2% - буфетное. В интернатах – питание пятиразовое.

«В пределах выделенных средств управлением образования разработано единое 4-недельное меню. На его основании в районах и городе утверждено свое меню. Стоимость одноразового школьного питания в Петропавловске составляет 550, в районах - 500 тенге», - отметила Е. Гонтарь.

В 28 школах Петропавловска и трех сельских питание детей обеспечивают через государственно-частное партнерство. В интернатах и малокомплектных школах повар включен в штат.

В пищеблоках столовых установили камеры видеонаблюдения. Качество питания контролируют 15 межведомственных экспертных групп, созданных при отделах и управлении образования. Разработали графики их выездов, проводится мониторинг работы школьных бракеражных комиссий. С начала года комиссии выезжали в столовые 156 раз. По словам Е. Гонтарь, акты выездов можно посмотреть на сайтах организаций и отделов образования.

На питание по фонду всеобуча в 2023 году предусмотрено в бюджете 868 млн тенге.

Буквально на днях аким области Айдарбек Сапаров сообщил, что со следующего учебного года все учащиеся младших классов будут питаться бесплатно.