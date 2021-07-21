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Как организована безопасность казахстанских олимпийцев в Токио

21 Июля 2021 14:54
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Как организована безопасность казахстанских олимпийцев в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вместе с олимпийской командой Казахстана на Олимпиаду в Токио отправились также сотрудники медицинской комплексно-научной группы. Сохранение безопасности и здоровья спортсменов в условиях мировой пандемии является самой большой и важной задачей перед каждым Национальным олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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В связи с этим, НОК Казахстана создал специальную научно-комплексную группу, состоящую из специалистов, следящих за здоровьем спортсменов. Член организации Азамат Нурматов прокомментировал правила безопасности в Токио и рассказал о том, как контролируется состояние здоровья спортсменов.

«Делегация прошла большую проверку с момента вылета в Токио. Этот процесс будет продолжаться до окончания Олимпийских игр и возвращения в страну. Это необходимо, поскольку крупнейшее спортивное мероприятие организуется во время пандемии. Спортсмены и люди, вовлеченные в процесс Игр в целом, находятся под строгим контролем. Проверка здоровья посетителей начинается по приезде. Мы несколько раз сдавали ПЦР-тест в аэропорту. Есть люди, ответственные за каждую делегацию, и они самостоятельно управляют командой, не контактируя друг с другом», - сообщил Азамат Нурматов .

По его словам, существует специальная программа, которая отслеживает состояние спортсменов. Каждый участник по данному приложению докладывает о своем состоянии здоровья. В любом месте можно найти антисептики и другие средства защиты. Кроме того, пять раз в день каждому спортсмену раздают антисептик. Участники прибывают в специальный медицинский штаб, где руководитель измеряет температуру тела каждого члена команды. Следит за тем, чтобы в приложение были введены все данные.

Спортсмены 5-6 раз в день находятся на приеме у covid-офицера и сдают ПЦР-тест. Результаты определяются до шести вечера.

«Видно, что организаторы Олимпийских игр подготовились на очень высоком уровне. Национальный олимпийский комитет Казахстана также направил нескольких врачей в Токио в составе комплексной научной группы. В каждой команде есть массажисты. Кроме того, НОК доставил 17 тысяч медицинских масок. Каждый член делегации может менять маски 5-6 раз в день. То есть безопасность участников строго контролируется всеми сторонами», - сказал Азамат Нурматов.


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