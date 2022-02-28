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Как организован вывоз наших граждан из Украины, рассказала казахстанка

28 Февраля 2022 00:09
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Как организован вывоз наших граждан из Украины, рассказала казахстанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Елена Петрова рассказала, как организовывают вывоз наших граждан из Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Люди из других государств идут пешком, их никто не забирает, они просятся к нам – плачут, стучатся, мы не можем всех забрать. Это из соседних с Казахстаном государств. Но поверьте нас забирают, нам помогают, а им нет, они идут пешком и плачут, а мы сидим в комфортабельном автобусе, телефоны заряжаем и вам отправляем сообщения», - отметила Елена Петрова.

Ранее о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«Последние несколько дней внимание всего мирового сообщества приковано к Украине. Сотрудники нашего посольства в Киеве работают день и ночь. Они не только помогают гражданам Казахстана, но и информируют о ситуации в странах их пребывания», - написал Айбек Смадияров на своей странице в сети Facebook.





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#МИД РК   #Соотечественники   #Украина   #Общество   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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