Как организован вывоз наших граждан из Украины, рассказала казахстанка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Елена Петрова рассказала, как организовывают вывоз наших граждан из Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Люди из других государств идут пешком, их никто не забирает, они просятся к нам – плачут, стучатся, мы не можем всех забрать. Это из соседних с Казахстаном государств. Но поверьте нас забирают, нам помогают, а им нет, они идут пешком и плачут, а мы сидим в комфортабельном автобусе, телефоны заряжаем и вам отправляем сообщения», - отметила Елена Петрова.
Ранее о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
«Последние несколько дней внимание всего мирового сообщества приковано к Украине. Сотрудники нашего посольства в Киеве работают день и ночь. Они не только помогают гражданам Казахстана, но и информируют о ситуации в странах их пребывания», - написал Айбек Смадияров на своей странице в сети Facebook.
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