Как оптимизировали бюджет Карагандинского региона во время карантина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Расходы на борьбу с коронавирусом не повлияли на запланированные социальные программы. Все обязательства будут выполнены. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Областной бюджет оптимизировали в части массовых мероприятий, а сэкономленные деньги направили на антикризисные и противоэпидемические меры.

«Запланированные социальные программы мы не сокращали, все они будут реализованы в полной мере. Жильё, дороги, как и обещали, строим. Мы действительно провели оптимизацию бюджета. Но это коснулось только таких направлений, как проведение форумов, выставок, мероприятий в сфере культуры и спорта. При этом все социальные обязательства перед населением будут выполнены», - сказал глава региона, отвечая на вопросы журналистов.

Часть освободившихся средств направили на противоэпидемические меры. Деньги пошли на закупку необходимого медицинского оборудования, аппаратов ИВЛ, сообщил Женис Касымбек.

Оптимизированные средства также направлены на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры по программе «Нұрлы жер».

Из республиканского и областного бюджетов было выделено 4,8 млрд тенге на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей, медицинского оборудования, на проведение мероприятий по обеспечению ЧС и другие нужды.

Несмотря на режим ЧП и карантин, экономика области развивается, отметил глава региона. По итогам года ожидается 3-процентный рост валового регионального продукта.

«Чтобы не снизить набранные темпы, разработан антикризисный план. В него входит 108 мероприятий по основным отраслям экономики. Особое внимание уделяется привлечению инвестиций. В области запланирован 41 инвестиционный проект на сумму более 1 трлн тенге с созданием свыше 17 тыс. новых рабочих мест», - пояснил стратегию Женис Касымбек.

Одной из главных задач является трудоустройство жителей, чтобы у людей был стабильный доход, подчеркнул аким области. По программе «Дорожная карта занятости» выделено 63,7 млрд тенге на инфраструктурные проекты по строительству, ремонту и благоустройству объектов. На этих работах задействованы местные компании.

Более 8 млрд тенге выделено на реализацию программы «Енбек». Безработные могут пройти курсы профподготовки или переобучения, обучиться основам предпринимательства, получить микрозаймы или гранты. Также имеются такие виды помощи, как социальные и общественные работы, молодёжная практика.