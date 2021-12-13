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Как определяют залоговую стоимость банки в Казахстане

13 Декабря 2021 14:43
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Как определяют залоговую стоимость банки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил порядок определения залоговой стоимости банками в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время банки проводят оценку залогового обеспечения по кредитам в соответствии с утверждёнными Агентством правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что во исполнение требований по риск-менеджменту при выдаче займа банки обеспечивают объективность стоимости принимаемого залогового обеспечения за счет использования оценки, подготовленной независимой оценочной компанией (далее – НОК).

«При этом залоговая стоимость принимаемого в обеспечение имущества определяется банками в соответствии с требованиями международных стандартов отчетности. Согласно стандартам, для расчета залоговой стоимости применяются коэффициенты дисконтирования, учитывающие риск возможных убытков в результате снижения рыночной стоимости залогового имущества. Работа банков с залогами регулируется соответствующими законодательными актами», - заключил Премьер.

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#Премьер-министр РК   #Мажилис   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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