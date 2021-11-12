+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как определяется размер выплат по госрегистрации при завозе иностранных авто

12 Ноября 2021 18:00
Поделиться:
Как определяется размер выплат по госрегистрации при завозе иностранных авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как определяется размер выплат по госрегистрации при завозе иностранных авто, разъяснила на брифинге заместитель руководителя Управления КГД Минфина РК Айнур Сартаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Каковы таможенные правила ввоза автомобилей из Армении и Кыргызстана
Кто может пользоваться завезенным из России авто без госрегистрации Водителей авто с российскими номерами оштрафовали на более чем 21 млн тенге в Алматы Номера сall-центров по вопросам эксплуатации авто с иностранной регистрацией

«Все выплаты по госрегистрации поступают в государственную казну. Размер этих выплат определен в Налоговом кодексе. Их размер не определяется органами госдходов. Так как налоговая политика не находится в нашем ведении. Мы производим только администрирование», - сказала Айнур Сартаева.

По ее словам, первоначально пошлина госрегистрации выплачивается при постановке авто на учет.

«При реализации этой процедуры представители внутренних органов выставляют требования по этой выплате. Заметьте размер пошлины повышается в зависимости от года выпуска авто. Если вы завозите автомобиль, выпущенный на заводе три года назад, то размер первоначальной выплаты по госрегистрации составит 1,4 млн тенге. А если вы завозите новое авто, то не осуществляете выплаты по регистрации. Это сделано для ограничения ввоза старых авто», - добавила Айнур Сартаева.



Подписывайтесь на наш канал:

#Транспорт   #Минфин РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Каковы таможенные правила ввоза автомобилей из Армении и Кыргызстана
Кто может пользоваться завезенным из России авто без госрегистрации
Водителей авто с российскими номерами оштрафовали на более чем 21 млн тенге в Алматы
Номера сall-центров по вопросам эксплуатации авто с иностранной регистрацией
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
2 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
3 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
4 Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
5 Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
6 Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Читайте также
В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб на 900 млн тенге
Меры по наращиванию доходной части бюджета озвучил глава Минфина
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив