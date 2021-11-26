Как определить сумму налога при реализации имущества - ответ Комитета госдохов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы часто задают вопросы по имущественному доходу: как определить прирост стоимости. возможно ли применение рыночной стоимости при реализации имущества и другие. В Комитете государственных доходов предоставили разъяснения по исполнению налоговых обязательств физическими лицами при получении имущественного дохода от реализации недвижимости, передает МИА «Казинформ».
Так когда же возникает имущественный доход у физического лица, не зарегистрированного в качестве ИП?
Имущественный доход в озникает в случае р еализации недвижимости:
- некоммерческое имущество - это жилища (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи.
- коммерческое имущество - это (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельные участки с целевым назначением для коммерческой деятельности (под строительство такой недвижимости, для ведения крестьянского хозяйства).
Объектом обложения является доход от прироста стоимости при продаже:
- некоммерческое имущество - исключительно находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты.
- коммерческое имущество - вне зависимости от срока владения такими объектами.
Прирост стоимости - это положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.
В случае отсутствия цены (стоимости) приобретения:
• недвижимость приобретена ранее по договору мены (если отсутствует цена в договоре мены) - положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности.
• некоммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:
- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;
- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности.
• коммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:
- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;
- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – цена (стоимость) реализации.
• недвижимость ранее получена по договору дарения:
- некоммерческое имущество, за исключением земельных участков (квартиры, дачи, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи, индивидуальные жилые дома) - положительная разница между ценой реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности;
- коммерческое имущество, за исключением земельных участков - цена (стоимость) реализации;
- земельные участки под ИЖС и коммерческую недвижимость, садовые участки - положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией «Правительство для граждан», ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:
- дату возникновения права собственности на земельный участок;
- последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.
• индивидуальный жилой, ранее построенный самостоятельно:
- положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;
- если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности.
Налоговые обязательства:
• исчисление индивидуального подоходного налога с имущественного дохода самостоятельно по ставке 10%;
• представление Декларации по ИПН (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход;
• уплата индивидуального подоходного налога на КБК 101202 по месту регистрации (жительства) физического лица не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход.
Имущественный доход не возникает в случае отсутствия прироста стоимости и при дарении недвижимого имущества другому физическому лицу (у дарителя), пояснили в КГД.
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