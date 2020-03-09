Как определить статус и использовать ОСМС на 100 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» рассказали о том, как определить статус и использовать систему обязательного медицинского страхования, внедренную в Казахстане с 1 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Все население столицы, как условно застрахованные, до 1 апреля текущего года обслуживается в системе ОСМС и может получать медицинские услуги в полном объеме. Никто не вправе отказывать им в получении требующихся медуслуг. Но за этот льготный период люди, которые не успели определить свой статус, должны застраховаться и стать участниками ОСМС», - сообщил директор филиала Айдар Ситказинов.

Напомним, с 1 апреля 2020 года незастрахованные пациенты будут получать медицинскую помощь только в рамках гарантированного бесплатного объема. Поэтому важно получить статус застрахованного до 31 марта, чтобы иметь возможность получить медицинские услуги в рамках двух пакетов - гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Свой статус в системе ОСМС жители города могут узнать на портале электронного правительства, на сайтах Министерства здравоохранения РК и Фонда, через Telegram-бот и чат-бот в WhatsApp (по номеру +7 700 103 1406).