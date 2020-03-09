+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 5 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как определить статус и использовать ОСМС на 100 %

9 Марта 2020 17:17
Поделиться:
Как определить статус и использовать ОСМС на 100 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» рассказали о том, как определить статус и использовать систему обязательного медицинского страхования, внедренную в Казахстане с 1 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
94 процента жителей Атырауской области  застрахованы в ФСМС
Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно по ОСМС Более 28 тысяч павлодарцев не имеют отчислений в Фонд медстрахования в последние три месяца Многоэтажный жилой массив намерены строить в районном центре Жамбылской области

«Все население столицы, как условно застрахованные, до 1 апреля текущего года обслуживается в системе ОСМС и может получать медицинские услуги в полном объеме. Никто не вправе отказывать им в получении требующихся медуслуг. Но за этот льготный период люди, которые не успели определить свой статус, должны застраховаться и стать участниками ОСМС», - сообщил директор филиала Айдар Ситказинов.

Напомним, с 1 апреля 2020 года незастрахованные пациенты будут получать медицинскую помощь только в рамках гарантированного бесплатного объема. Поэтому важно получить статус застрахованного до 31 марта, чтобы иметь возможность получить медицинские услуги в рамках двух пакетов - гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Свой статус в системе ОСМС жители города могут узнать на портале электронного правительства, на сайтах Министерства здравоохранения РК и Фонда, через Telegram-бот и чат-бот в WhatsApp (по номеру +7 700 103 1406).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив