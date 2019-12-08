Как оплатить налог на машину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Методика исчисления налога на транспорт не менялась, но у граждан по сей день остаются вопросы по исчислению транспортного налога. Поэтому в публикации предоставляется более подробная информация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент госдоходов по Мангистауской области.

Кто должен платить налог на транспортные средства?

Плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности.

Налогоплательщик обязан исчислить и уплатить сумму налога за налоговый период самостоятельно по налоговой ставке за каждое транспортное средство.

Исчисление налога производится налоговыми органами на основании сведений, предоставляемых уполномоченными органами (Комитет административной полиции МВД РК, Комитеты транспорта и гражданской авиации МИР РК, местные исполнительные органы), осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств.

За какие транспортные средства исчисляется налог?

Объектом обложения налогом являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан.

К ним относятся:

- легковые автомобили;

- грузовые автомобили;

- специальные автомобили;

- автобусы;

- железнодорожный транспорт;

- маломерные речные и морские суда;

- воздушный транспорт и прочие летательные аппараты;

- самоходные машины и механизмы на пневматическом или гусеничном ходу, колесные трактора и прочие механизмы, непредназначенные для движения по автомагистралям общего пользования.

Как самостоятельно исчислить и уплатить налог?

Ставки налога установлены Налоговым кодексом в месячных расчетных показателях (далее – МРП), в зависимости от вида и мощности двигателя транспортных средств.

Согласно Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете» МРП на 2019 год составляет – 2 525 тенге.

В автоматическом режиме сумму налога можно посчитать с помощью калькулятора. На интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz реализован сервис (путь: Электронные сервисы - «Экспресс помощь» - «Электронные сервисы» - «Калькуляторы» - «Расчет налога на транспортные средства»), который позволяет получить в онлайн-режиме сумму налога на транспортные средства по ИИН налогоплательщика. Именно по этой ссылке граждане смогут узнать сумму транспортного налога.

Срок уплаты налога на транспорт за 2019 год - не позднее 31 декабря 2019 года. Налог необходимо оплатить по месту жительства.

Для прекращения требований органов госдоходов по исполнению налогового обязательства по налогу, необходимо своевременно снимать с регистрационного учета транспортное средство.

В случае образования задолженности, налогоплательщикам необходимо самостоятельно исполнить налоговое обязательство по налогу на транспорт.

Для того, чтобы узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» можно воспользоваться электронным сервисом «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН гражданина.

Также информацию о сумме налоговой задолженности и или начисленной за текущий год на момент продажи услугополучатель может получить в СпецЦОНе или в налоговом органе по месту регистрации физического лица.

Необходимо учесть, что срок исковой давности по исполнению налогового обязательства составляет 5 лет.

В случае переплаты суммы налога, возврат излишне уплаченной суммы налога, платы, сбора и пени производится по представленному налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговому заявлению на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов.

Как оплатить налог по приобретенной или проданной машине?

В случае передачи права собственности (продажи, мены) на автомобиль другому лицу для перерегистрации и снятия с учета транспортного средства, передающей стороной необходимо исполнить налоговое обязательство за продаваемый объект налогообложения за весь свой фактический период владения.

Сумма налога для передающей стороны исчисляется за период с 1 числа месяца, в котором было приобретено право собственности, до 1 числа месяца, в котором такое право передано.

А для приобретающей стороны – сумма налога исчисляется за период с 1 числа месяца, в котором приобретено право собственности на транспортное средство, до конца налогового периода или до 1 числа месяца, в котором приобретающей стороной впоследствии было передано такое право.

Кто освобожден от уплаты налога на транспорт?

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:

1) юридические лица-производители сельскохозяйственной продукции, а также глава и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства - по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции специализированной сельскохозяйственной технике, включенной в перечень, установленный уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом;

2) глава и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства, применяющего специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, - по легковым и грузовым транспортным средствам, используемым в деятельности, на которую распространяется действие такого специального налогового режима, в пределах следующих нормативов потребности:

по одному легковому автомобилю с объемом двигателя включительно до 2500 кубических сантиметров на одно крестьянское или фермерское хозяйство;

по грузовым автомобилям с предельной суммарной мощностью двигателя в размере 1000 кВт на 1000 гектаров пашни (сенокосов, пастбищ) с соблюдением соотношения 1:1 на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

При этом в случаях, если по итогам расчета количество транспортных средств составит более одной единицы с дробным значением от 0,5 и выше, такое значение подлежит округлению до целых единиц, если ниже 0,5 - округлению не подлежит.

В случае, если по итогам расчета количество грузовых автомобилей составит менее одной единицы, освобождению подлежит один грузовой автомобиль с наименьшей мощностью двигателя;

3) государственные учреждения и государственные учебные заведения среднего образования;

4) общественные объединения инвалидов - по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 кубических сантиметров и одному автобусу;

5) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күміс алқа», - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;

6) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

Лица, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) не освобождаются от уплаты налога в случаях передачи таких транспортных средств в пользование, доверительное управление или аренду.

Также, важно знать, что лица, указанные в подпунктах 5) и 6), освобождаются в течение налогового периода по одному автотранспортному средству (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров, в отношении которого в уполномоченном государственном органе произведены регистрационные действия, связанные со сменой собственника транспортного средства, после 31 декабря 2013 года) независимо от того, относится ли физическое лицо, имеющее право применения положений таких подпунктов, к одной или к нескольким категориям, указанным в них.

В случае наличия на праве собственности у лица, указанного в подпунктах 5) и 6), в течение налогового периода нескольких автотранспортных средств освобождается от уплаты налога только одно автотранспортное средство с наибольшей суммой исчисленного налога.

Если не получилось своевременно уплатить налог на транспорт?

В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок, у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика.

Обращаем внимание, что банки обязаны отказать в открытии банковского счета физическому лицу, имеющему налоговую задолженность.

Данный запрет не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе».

То есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности.

Ограничения на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, нормами Налогового кодекса не предусмотрены.

Наличие налоговой задолженности можно проверить на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» посредством электронного сервиса «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН гражданина.