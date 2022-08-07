7 Августа 2022 21:01

Как оплатить налог на имущество с помощью смартфона

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Налог по земельным участкам и имуществу начисляют раздельно. Платеж нужно провести вовремя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент государственных доходов по Мангистауской области.

«Владельцам недвижимости и земельных участков необходимо уплатить налог на имущество и земельный налог до 1 октября. Но уплачиваются они единым платежом: код бюджетной классификации – 104102», – пояснила главный специалист отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования ДГД Нагима Нуржауова.

Сведения для начисления ДГД берет у филиала НАО «Правительства для граждан».

Сумму налога на 2021 год можно увидеть в мобильных приложениях банков второго уровня. Там же можно сразу заплатить.

«Банки второго уровня отправили физлицам информацию по предстоящим налоговым платежам на имущество по SMS и PUSH-уведомлениями, – дополнила Нагима Нуржауова. – Сумма исчисленного налога отображается с учетом имеющейся оплаты (переплаты) на лицевом счете налогоплательщиков».

Проверить налоговую задолженность можно через мобильные приложения е-SalyqAzamat, скачав его бесплатно с AppStore или PlayMarket. В разделе «Электронные сервисы» е-SalyqAzamat есть подраздел «Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП», где по ИИН также отображаются сведения о предстоящих платежах по налогу на имущество.

Оплату можно провести сразу через налоговый кошелек е-SalyqAzamat. Его легко пополнить бесплатно с банковских карт или непосредственно через банки второго уровня.

Проверить налоговую задолженность по ИИН можно и на сайте Комитета госдоходов Минфина РК в разделе «Сведения о наличии/ отсутствии налоговой задолженности».

По данным департамента госдоходов, по налогу на имущество мангистауцы задолжали 58 млн тенге. В должниках 39,8 тыс. человек, большая их часть – 23,6 тыс. – жители Актау.

Департамент государственных доходов призывает жителей региона оплатить налог, не дожидаясь 1 октября.