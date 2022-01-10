Как оплачивать проезд в автобусах без интернета в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проезд в автобусах Караганды на время отсутствия устойчивого интернет-соединения можно оплачивать наличными кондукторам. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с перебоями в сети Интернет оплата проезда в общественном транспорте города Караганды осуществляется за наличный расчет.

- пользователи общих проездных билетов за 6 тысяч тенге могут воспользоваться ими, предъявив карту ONAY! кондуктору автобуса для идентификации;

- для льготной категории граждан оплата составит 0 тенге при предъявлении именной социальной карты;

- пенсионеры могут платить 50 тенге, предъявив именные карты;

- для детей 7–1 5 лет оплата по-прежнему остаётся 40 тенге;

- для взрослых – 80 тенге

Работа электронной системы оплаты картами ONAY! будет возобновлена после восстановления устойчивой интернет-связи.