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    16:00, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Как оплачивать проезд в автобусах без интернета в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проезд в автобусах Караганды на время отсутствия устойчивого интернет-соединения можно оплачивать наличными кондукторам. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с перебоями в сети Интернет оплата проезда в общественном транспорте города Караганды осуществляется за наличный расчет.

    - пользователи общих проездных билетов за 6 тысяч тенге могут воспользоваться ими, предъявив карту ONAY! кондуктору автобуса для идентификации;

    - для льготной категории граждан оплата составит 0 тенге при предъявлении именной социальной карты;

    - пенсионеры могут платить 50 тенге, предъявив именные карты;

    - для детей 7–1 5 лет оплата по-прежнему остаётся 40 тенге;

    - для взрослых – 80 тенге

    Работа электронной системы оплаты картами ONAY! будет возобновлена после восстановления устойчивой интернет-связи.

    Теги:
    Интернет Транспорт Карагандинская область Караганда
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