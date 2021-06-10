РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:36, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Как оплачивается труд при совпадении ночного времени работы с праздничным днем

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как производится оплата труда в случае совпадения ночного времени работы с праздничным днем? На этот вопрос в ходе отчетной встречи с населением ответил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В случае совпадения ночного времени работы с праздничным днем, оплата труда производится в двойном размере: полуторачасовая тарифная ставка за работу в праздничный день плюс получасовая тарифная ставка за работу в ночное время или в тройном размере: полуторачасовая тарифная ставка за работу в праздничный день плюс полуторачасовая тарифная ставка за работу в ночное время?», - озвучила модератор поступивший вопрос.

    Министр признался, что это один из вопросов, часто задаваемых населением.

    «По трудовому законодательству работодатель обязан отдельно учитывать время, то есть сверхурочную работу, ночное время, выходные и праздничные дни. По закону, когда работник попадает в эти дни, значит, ему должна выплачиваться зарплата в полуторном размере (0,5). Но, если праздничный день совпадает с работой в ночное время, ведется учет раздельно. Оплата должна производиться в двойном размере, то есть, по каждому отдельно должна добавляться по 0,5 ставке», - прокомментировал министр труда.


    Теги:
    Минтруда РК Другие государственные органы Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!