Как оплачивается труд при совпадении ночного времени работы с праздничным днем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как производится оплата труда в случае совпадения ночного времени работы с праздничным днем? На этот вопрос в ходе отчетной встречи с населением ответил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае совпадения ночного времени работы с праздничным днем, оплата труда производится в двойном размере: полуторачасовая тарифная ставка за работу в праздничный день плюс получасовая тарифная ставка за работу в ночное время или в тройном размере: полуторачасовая тарифная ставка за работу в праздничный день плюс полуторачасовая тарифная ставка за работу в ночное время?», - озвучила модератор поступивший вопрос.

Министр признался, что это один из вопросов, часто задаваемых населением.

«По трудовому законодательству работодатель обязан отдельно учитывать время, то есть сверхурочную работу, ночное время, выходные и праздничные дни. По закону, когда работник попадает в эти дни, значит, ему должна выплачиваться зарплата в полуторном размере (0,5). Но, если праздничный день совпадает с работой в ночное время, ведется учет раздельно. Оплата должна производиться в двойном размере, то есть, по каждому отдельно должна добавляться по 0,5 ставке», - прокомментировал министр труда.