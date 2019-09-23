Как оказываются услуги казахстанцам с нарушениям слуха и речи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставляет государственные услуги на языке жестов. Для этого в корпорации проводят ежегодное обучение навыкам сурдоперевода.

За 8 месяцев текущего года обучение прошли более 1,3 тысячи работников фронт-офисов, из них 1 149 человек сдали тестирование и могут свободно оказывать услуги казахстанцам с нарушением слуха и речи.

Ежегодно 23 сентября отмечается Международный день жестовых языков,призванный обратить внимание на их значение в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, госкорпорация «Правительство для граждан» ежедневно оказывает услуги тысячам казахстанцев, однако есть особые клиенты, те, кого нужно слушать сердцем. «Для того, чтобы работать с людьми с нарушением слуха и речи сотрудники фронт-офисов проходят обучающие курсы языковой речи. Работа у таких сотрудников фронт-офисов немного другая: более эмоциональная и энергоемкая», – сказала Балташева.

Айжан Макатова – специалист по обслуживанию населения Костанайской области, обучившаяся языку жестов, – рассказывает: «Пока у нас были краткосрочные курсы, мы изучили основы: приветствие, прощание, цифры, буквы, элементарные термины. Научились спрашивать, какая услуга интересует, например, нужна ли клиенту адресная справка, прописка, выписка, удостоверение личности или паспорт».

Айжан отмечает, что клиенты с нарушениями слуха и речи особенно эмоциональны, ведь им приходится показывать все своими эмоциями, жестами: «В порыве эмоций наши клиенты могут стукнуть по столу, например, чтобы привлечь внимание или высказать свое недовольство. Но чаще, если им все понравилось, они обнимают в знак благодарности. После таких моментов хочется работать с удвоенной силой».

Отметим, государственная корпорация «Правительство для граждан» пропагандирует высокую социальную ответственность. Здесь предусмотрены выезды на дом к инвалидам 1 и 2 групп, льготные окна в ЦОНах. Практически все центры обслуживания населения оснащены пандусами, кнопками вызова, тактильными дорожками и табличками Брайля. В настоящее время на различных должностях в Правительстве для граждан трудится 745 лиц с ограниченными возможностями.