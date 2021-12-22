Как охраняют елки от сруба в Иле-Алатауском национальном парке
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Нового года в целях предотвращения незаконного сруба елок в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке разработан график дежурств и патрулирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказала корреспонденту агентства МИА «Казинформ» начальник отдела научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева, сейчас на всех 14 контрольно-пропускных пунктах Иле-Алатауского ГНПП выставлены круглосуточные дежурства по охране новогодних елок.
«Большинство людей любят встречать Новый год с настоящей лесной елкой, пахнущей свежей хвоей, но лесники предлагают отказаться от традиции встречи новогоднего праздника с живой елкой и призывают в целях сохранения хвойных насаждений не вырубать их, а праздновать новогодние торжества с искусственными елками. Учитывая каждую семью, мы сохраним тысячи елок, которые станут лесом для будущих поколений», - рассказала сотрудник нацпарка.
По ее данным, к правонарушителям применяется статья 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».
«Согласно этой статье, правонарушители наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества», - пояснила Салтанат Усербаева.
Ежегодно на территории национального парка производится посадка пятилетних сеянцев ели Шренка на площади 0,2 га.
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