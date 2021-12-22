+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как охраняют елки от сруба в Иле-Алатауском национальном парке

22 Декабря 2021 12:29
Поделиться:
Как охраняют елки от сруба в Иле-Алатауском национальном парке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Нового года в целях предотвращения незаконного сруба елок в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке разработан график дежурств и патрулирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Врач-педиатр пояснила необходимость вакцинации подростков
Даурен Абаев о медалях к 30-летию Независимости РК: Это дань общества и государства огромному труду и заслугам 30-летие Независимости: три фундаментальных вывода выделил Даурен Абаев Мажилисмены обращают внимание на массовые случаи интернет-мошенничества

Как рассказала корреспонденту агентства МИА «Казинформ» начальник отдела научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева, сейчас на всех 14 контрольно-пропускных пунктах Иле-Алатауского ГНПП выставлены круглосуточные дежурства по охране новогодних елок.

«Большинство людей любят встречать Новый год с настоящей лесной елкой, пахнущей свежей хвоей, но лесники предлагают отказаться от традиции встречи новогоднего праздника с живой елкой и призывают в целях сохранения хвойных насаждений не вырубать их, а праздновать новогодние торжества с искусственными елками. Учитывая каждую семью, мы сохраним тысячи елок, которые станут лесом для будущих поколений», - рассказала сотрудник нацпарка.

По ее данным, к правонарушителям применяется статья 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».

«Согласно этой статье, правонарушители наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества», - пояснила Салтанат Усербаева.

Ежегодно на территории национального парка производится посадка пятилетних сеянцев ели Шренка на площади 0,2 га.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экология   #Общество   #Природа  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Врач-педиатр пояснила необходимость вакцинации подростков
Даурен Абаев о медалях к 30-летию Независимости РК: Это дань общества и государства огромному труду и заслугам
30-летие Независимости: три фундаментальных вывода выделил Даурен Абаев
Мажилисмены обращают внимание на массовые случаи интернет-мошенничества
Популярное
1 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
2 Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
6 Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Читайте также
В Минздраве обратились к казахстанцам в преддверии новогодних праздников
Когда в Казахстане появится вакцина «Спутник Лайт»
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив