Как оформлять трудовые отношения при ограничениях для полноценной деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал, как можно оформлять трудовые отношения при наличии ограничений для полноценной производственной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на брифинге в СЦК вице-министр сообщил, что у работодателей, которым не разрешено возобновлять работу в условиях карантинных мер возникают вопросы относительно организации работы сотрудников и оплаты их труда. В связи с этим он подчеркнул, что действующим трудовым законодательством предусматривается несколько вариантов оформления трудовых отношений при наличии ограничений для полноценной производственной деятельности.

Первое: дистанционный режим работы (ст. 138 Трудового кодекса). Условия дистанционной работы оформляются дополнительным соглашениям к трудовому договору, а работодатель обязан предоставить работнику необходимые средства связи.

Второе: неполный рабочий день. Работодатель вправе установить режим неполного рабочего дня (уменьшение продолжительности ежедневной работы (рабочей смены), неполная рабочая неделя, либо оба этих варианта).

Третье: отпуск без сохранения заработной платы. Такая мера допустима лишь по инициативе работника и с согласия работодателя (согласие работодателя не требуется в случаях регистрации брака, рождения ребенка, смерти близких родственников).

Четвертое: оформление простоя по независящим от работодателя и работника обстоятельствам (ст. 112 Трудового кодекса). Простой должен оплачиваться не ниже 1 минимальной заработной платы (42 500 тенге). Важно отметить, что простой подходит далеко не всем организациям – причины простоя должны состоять в невозможности продолжения функционирования организации (например, если постановлением главного государственного санитарного врача деятельность данной организации полностью либо частично запрещена).

«Мы понимаем, что есть ограничения, бизнес не может осуществлять в полной мере производственную деятельность. Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем добросовестным работодателям за активную гражданскую позицию и социальную ответственность за своих работников, сохраняющих рабочие места», – резюмировал Акмади Сарбасов.