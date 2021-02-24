Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Как оформить отложенный пенсионный аннуитет с 45 лет

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Февраля 2021, 14:40
Как оформить отложенный пенсионный аннуитет с 45 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что такое отложенный пенсионный аннуитет и как его оформить – об этом рассказал исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Айдар Нургазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается продукта отложенного пенсионного аннуитета, внедренного в текущем году, он позволяет перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в КСЖ (Компании по страхованию жизни - прим. авт.) с 45 лет и стабилизировать свой инвестиционный доход, отражающийся на выплатах, начинающихся для женщин с 52 лет, а для мужчин - с 55 лет. Для заключения договора отложенного пенсионного аннуитета в 45 лет, мужчинам необходимо иметь не менее 6,7 млн тенге, а женщинам - не менее 7,7 млн тенге» - сказал Айдар Нургазинов на брифинге в СЦК.

При оформлении отложенного пенсионного аннуитета деньги клиента не просто находятся на балансе КСЖ, они инвестируются и к моменту начала аннуитетных выплат, сумма ежемесячных выплат будет увеличена с учетом инвестиционного дохода.

«К примеру, если сегодня 55-летний человек оформит обычный договор пенсионного аннуитета и перечислит в КСЖ 7 млн тенге, то размер его ежемесячных выплат будет равен 25 тысячам тенге. Однако в случае, если 45-летний человек оформит договор отложенного пенсионного аннуитета и переведет в КСЖ те же 7 млн. тенге, с условием начала получения выплат через 10 лет, то в 55-летнем возрасте его ежемесячные выплаты будут равны 43 тысячам тенге. В дальнейшем размер ежемесячных выплат будет ежегодно увеличиваться на 5%», - заключил А. Нургазинов.


Экономика   ЕНПФ   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом