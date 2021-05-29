Как очистить воздух: общественные слушания прошли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихата города Алматы провели общественные слушания по вопросам улучшения качества атмосферного воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия постоянная комиссия по вопросам экологии, туризма и развития общественных пространств городского маслихата провела анализ, оценив состояние окружающей среды и качества атмосферного воздуха. Анализ экологической обстановки был проведен совместно с Общественным советом Алматы и экспертным сообществом.

«Анализ показал, что большинство граждан, в том числе дети, подростки и люди пенсионного возраста, страдают от заболеваний органов дыхания. Это вызвано тем, что в воздухе высокая концентрация вредных веществ. Одним из ключевых эмитентов загрязнения является транспорт», - сказала председатель постоянной комиссии маслихата города Алматы по вопросам экологии, туризма и развития общественного пространства Алтынай Кобеева.

По ее словам, вопросы улучшения экологии включены в программу развития Алматы до 2025 года. В нее вошли такие меры, как перевод ТЭЦ-2 на газ с учетом установки высокоэффективных фильтров, поэтапное увеличение числа электроавтобусов в городе, внедрение автоматизированной системы экологического мониторинга промышленных предприятий-загрязнителей, стимулирование отказа от автомобилей на бензине и дизеле в пользу других способов мобильности, обновление зеленого фонда города для очистки воздуха и улучшения микроклимата, с озеленением всех доступных пространств с плановой высадкой 1 миллиона деревьев.

«Ни для кого не секрет, что в Алматы грязный воздух. Основные причины - это автотранспорт, ТЭЦ, отходы ТБО или эмиссия продуктов горения. Безусловно, данный вопрос волнует не только экологов, но и наших горожан и всю общественность. Сейчас доля эмиссии автотранспортного загрязнения в воздушном бассейне составляет 60% от общегородского валового выброса. К примеру, один автомобиль может выбрасывать в воздух 200 загрязняющих веществ, среди которых окись углерода, альдегиды, сажа, оксиды азота. Все это копится в приземном слое и под воздействием ультрафиолетовых лучей становится исходным продуктом из более токсичных соединений», - добавила депутат.

По итогам общественных слушаний управлению городской мобильности было рекомендовано принять меры к ограничению передвижения транспортных средств, не соответствующих стандартам по эмиссиям. Оптимизировать процесс работы экопостов на въезде в город через интеграцию с базами данных других госорганов, не допускать въезда в город автотранспорта, не соответствующего стандартам по эмиссиям.

Также рекомендовано совместно с банками, лизинговыми компаниями, фондом «Даму» и предпринимателями создать специальную региональную программу по субсидированию приобретения транспортных средств на электрической тяге и «лизинг газового оборудования с последующим выкупом» для перевода частных автомобилей на газ.

На слушаниях также было предложено принять меры по развитию общественного транспорта, альтернативных видов транспорта, с учетом использования качественного топлива и совершенствования процедур техосмотра автомашин в городе.



