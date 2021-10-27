Как очищают озера в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область всегда славилась живописной природой и по праву считалась источником оздоровления. Для того, чтобы сохранить природные богатства региона, сегодня ведется масштабная работа по решению экологических вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Одним из актуальных остается вопрос очистки водоемов региона. Самым известным, исключая озера Щучинско-Боровской курортной зоны, является озеро Копа, на берегу которого расположен Кокшетау, издавна служившее местом отдыха и купания для горожан.

По мнению местных экологов, следует уделять особое внимание уровню воды озера Копа. Это единственный способ очистить его.

«В настоящее время областным департаментом экологии проводится большая работа по предупреждению загрязнения озер региона. Мониторинг, проверка качества воды, химические экспертизы входят в перечень задач», - отметила главный специалист областного ведомства Мария Дербасова.

По словам специалистов, было выделено 90,6 миллион тенге на разработку проектно-сметной документации по очистке Копы. И на сегодня завершаются работы по очистке озера Копа, которые выполнены на 90%.

К мероприятиям по охране водных ресурсов родного края подключаются и неравнодушные жители.

По информации акимата Ерейментауского района, в этом году Айдана Кадыр и Ботагоз Жусупова выиграли грант от Министерства информации и общественного развития РК, в рамках которого они облагородили совместно с волонтерами территорию розового озера Кобейтуз, очень популярного среди туристов.

Благодаря проведенным мероприятиям на участке появились урны, инфостеллажи о периодах цветения озера, необходимости его заботливого отношения к нему.

Теперь, как добавили в местном акимате, активисты намерены и в дальнейшем оказывать качественные услуги.