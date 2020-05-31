Как оценивают свое здоровье казахстанские подростки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как оценивают свое здоровье казахстанские подростки - опрос по этой теме провел Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК.

Подростковый период — это этап формирования будущей жизни, и когда появляются различия в здоровье мальчиков и девочек. Девочки старшего возраста подвергаются наибольшему риску. В процессе перехода от раннего к среднему подростковому возрасту у девочек наблюдается более резкое снижение самооценки здоровья, больше появляются жалоб на здоровье, они реже завтракают, больше переживают о лишнем весе, мало двигаются.

Национальный центр общественного здравоохранения провел опрос на тему поведения детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC – Health Behavior in School-Aged Children) в 2017-2018 годах в 110 республиканских школах. В рамках проекта были опрошены порядка 6400 юных респондентов в возрасте от 11 до15 лет.

Казахстан первым в Центральной Азии участвовал в данном опросе одновременно с 45 странами Европы и Канадой

Доклад показал, что для большинства казахстанских подростков характерны позитивные и обеспечивающие поддержку социальные отношения в семье, школе, с друзьями и сравнительно небольшое количество проблем со здоровьем и в целом хорошее состояние здоровья.

Позитивные социальные связи в семье, школе и со сверстниками способствуют укреплению психического и физического здоровья и уменьшают случаи рискованного поведения. Тем не менее. некоторые тенденции все же внушают беспокойство. К примеру, девочки хуже оценивают свое здоровье, особенно подростки старшего возраста.

Согласно новому международному докладу 57% школьников в Казахстане оценивают свое здоровье как отличное. Самооценка своего здоровья значительно снижается у девочек с 60% в 11 лет до 44% в 15 лет. Этот показатель взаимосвязан с психосоциальными и поведенческими

факторами.

В сравнении с молодежью из других 45 стран Европы и Канады, казахстанские подростки по оценке своего здоровья находятся вверху, в первой пятерке стран. Однако по-прежнему вызывает беспокойство небезопасное сексуальное поведение: К 15 годам половую жизнь начинает каждый седьмой юноша (14%) и каждая 1% девушек. Каждый пятый юноша

(21%) из числа тех, кто ведет половую жизнь, практикует незащищенный секс.

Стоит отметить, что отчет проводится каждые четыре года и осуществляется Национальным центром общественного здравоохранения МЗ РК.