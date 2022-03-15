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    17:23, 15 Март 2022 | GMT +6

    Как оценили казахстанцы свое материальное положение по итогам февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Краткие результаты опроса по инфляционным ожиданиям по итогам февраля 2022 года опубликовал Национальный Банк Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Проведение опроса по инфляционным ожиданиям было завершено до резкого ухудшения геополитической ситуации в мире. Соответственно, результаты опроса могут не отражать в полной мере изменения инфляционных ожиданий респондентов. Количественная оценка инфляции на год вперед в феврале 2022 года составила 6,2% при фактической инфляции 8,7%.

    В феврале 2022 года доля респондентов, ожидающих ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен в следующие 12 месяцев, составила 41%, что меньше по сравнению с результатами, полученными в 2021 году.

    52% респондентов отметили неизменный либо умеренный рост цен за прошедший месяц. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания, их доля составила 87%. В структуре продуктов питания основная масса респондентов отмечают более быстрый рост цен на фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, крупы, мясо, молоко, растительное масло.

    В оценках динамики цен за прошедшие 12 месяцев доля опрошенных, отметивших сильный рост цен, составила 63%.

    Доля сберегающего населения в феврале 2022 года составила 17%. Большинство опрошенных считают текущее время неблагоприятным для формирования сбережений (38% респондентов). Большая часть респондентов, имеющих сбережения, отметила в целом неизменность и рост накоплений за последний год (42% и 32%, соответственно).

    Основная масса опрошенных оценивает личное материальное положение неизменным за прошедший год (54% респондентов), 34% респондентов имеют негативные оценки. Доля опрошенных, позитивно оценивающих перспективы развития страны через 1 год и 5 лет, составляет 52% и 50%, соответственно. Большая часть респондентов ожидает улучшение личного финансового положения через год (39% респондентов).


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