Как обязательное снятие отпечатков пальцев упростит жизнь казахстанцев
Уже с 1 января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности. Старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев рассказал, как эта норма упростит жизнь казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук. Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.
Цель проведения дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. Преимущества очевидны. Во-первых, данные мероприятия направлены на усовершенствование биометрической идентификации физических лиц, что позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев от мошеннических и иных преступных действий.
Во-вторых, дактилоскопическая регистрация предусматривает упрощение процедуры пересечения нашими гражданами государственных границ других стран.
В-третьих, это не только упростит, но и ускорит процедуру восстановления документов, удостоверяющих личность как в повседневной жизни, так при несчастных случаях, в том числе техногенного и природного характера, - сказал на брифинге в МВД Нуржан Джанабаев.
Кроме того, в дальнейшем благодаря дактилоскопической информации появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через смартфоны.
К примеру, для людей, страдающих потерей памяти, дактилоскопическая регистрация будет иметь особое значение. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения (допустим при речевом нарушении, потере памяти), дактилоскопия поможет родственникам найти пропавшего члена семьи. Или другой пример: гражданин Казахстана выехал на постоянное место жительство за пределы нашей республики. Если он потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не возникнет, - отметил спикер.