Как обязательное снятие отпечатков пальцев упростит жизнь казахстанцев

Уже с 1 января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности. Старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев рассказал, как эта норма упростит жизнь казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

Дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук. Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.



Цель проведения дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. Преимущества очевидны. Во-первых, данные мероприятия направлены на усовершенствование биометрической идентификации физических лиц, что позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев от мошеннических и иных преступных действий.

Во-вторых, дактилоскопическая регистрация предусматривает упрощение процедуры пересечения нашими гражданами государственных границ других стран.

В-третьих, это не только упростит, но и ускорит процедуру восстановления документов, удостоверяющих личность как в повседневной жизни, так при несчастных случаях, в том числе техногенного и природного характера, - сказал на брифинге в МВД Нуржан Джанабаев.