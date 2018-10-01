Как обучать педагогов по новым требованиям обсудили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Только за последние 5 лет на базе Восточно-Казахстанского филиала национального центра повышения квалификации «Өрлеу» было обучено 25 тысяч педагогов области. В эти дни институт отметил 70-летие. В честь такого события в регионе прошла республиканская научно-практическая конференция «Повышение квалификации педагогических работников в условиях обновления образования: опыт и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Региональный филиал является одним из лидирующих по всей республике», - отметил на конференции заместитель председателя правления АО «НЦПК «Өрлеу» Иса Самсаев.

Директор ВК филиала Сауле Байхонова рассказала, что сейчас институт переходит от традиционной системы обучения к инновационной, которая направлена на развитие информационно-коммуникационных технологий, перехода на 12-летнее образование, полиязычие.



Поздравить своих коллег прибыли также и гости из соседней Российской Федерации. Доктор педагогических наук из Барнаула Марина Фроловская отметила, что коллектив института мобилен в плане современных инновационных технологий, и может гордиться своим опытом.

«Мы все понимаем, что если педагог перестает обучаться сам, то в нем начинает умирать учитель. В Казахстане хорошая стратегия - считать преподавателя одним из главных лиц экономического развития страны, потому что от него зависит уровень образования всего государства, - сказала гостья из Барнаула.

«Когда мы говорим о развитии Казахстана, мы должны помнить, что все начинается с педагога. В Восточном регионе высокий уровень подготовки учителей в области дошкольного образования, робототехники, трехъязычия», - сказал ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев.



Поздравил коллектив филиала института «Өрлеу» с юбилеем и вручил грамоты лучшим сотрудникам системы повышения квалификации заместитель акима ВКО Серик Актанов.

Конференция состояла из двух частей, перед пленарной частью была представлена выставка партнеров института, которые презентовали свои проекты в рамках инновационного образования: IT-технологий, робототехники, трехъязычия, самопознания.

В пленарном формате и последующих 12 секциях, подсекциях зарубежные гости, ветераны института, представители образовательных учреждений области обсуждали актуальные вопросы развития системы повышения квалификации в условиях обновления содержания образования. Обсуждались также реализация политики полиязычия, принципов инклюзивного обучения, повышения качества дошкольного образования, внедрение интерактивных методов обучения.

Нельзя не отметить, что к юбилейной дате институт подошел, имея сильный резерв из числа высокопрофессиональных преподавателей, в числе которых 3 доктора наук, 9 кандидатов наук, 10 магистров.



