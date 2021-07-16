Как общественный контроль влияет на условия в исправительных учреждениях, рассказали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области рассказал, как представители гражданского сектора проверяют условия содержания осужденных. Благодаря проводимым проверкам и рекомендациям, выносимым после них, изменяются условия содержания осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2014 году уголовно-исполнительная система Республики Казахстан претерпела важные изменения, одним из них стало введение института контроля со стороны общественности. Так, в уголовно-исполнительном кодексе появились главы «Общественно-наблюдательная комиссия» (ОНК) и «Национальный превентивный механизм» (НПМ).

На протяжении всего времени ДУИС по Карагандинской области ведет тесное взаимодействие с представителями гражданского сектора. Участники данных неправительственных организаций играют важную роль в усовершенствовании уголовно-исполнительной системы. Благодаря проводимым проверкам и рекомендациям, выносимым после них, изменяются условия содержания осужденных. Каждая такая рекомендация не остается без рассмотрения, по ней принимаются меры, вносятся изменения, которые в конечном итоге отражаются на пенитенциарной системе.

«В данный момент уголовно-исполнительная система в Казахстане переживает большие изменения, немаловажную роль в этом играют представители НПМ и ОНК. Департаментом УИС по области также вносятся новые подходы и методы работы с осужденными, перенимается опыт зарубежных стран. Одним из последних стало введение пилотного проекта «Чтение без границ», где в разработке проекта принимали активное участие представители ОНК по Карагандинской области. Данный проект способствует получению поощрений осужденными за чтение определенной литературы, что в конечном итоге сказывается на их условно-досрочном освобождении. Также, в связи с глобальной пандемией, свидания в пенитенциарных учреждениях были приостановлены, многие родственники и сами осужденные неоднократно высказывались по данному поводу. После обсуждения проблемы с представителями гражданского сектора Комитет УИС принял решение предоставлять видеосвидания с осужденными, и таких примеров очень много. Благодаря подобным неправительственным организациям, водятся новшества и улучшается уголовно-исполнительная система. С начала года представители ОНК и НПМ посетили более 20 раз учреждения в нашей области», - сообщил начальник ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции Газиз Такешев.