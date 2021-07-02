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    18:55, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Как обратиться в столичный Центр жилья онлайн

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Центре жилья города Нур-Султана горожане могут получить исчерпывающую информацию о доступном льготном жилье, консультацию специалистов. Обратиться в центр можно и онлайн посредством интернет-ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Напомним, Центр жилья был открыт осенью 2020 года по пр. Республики, 32. Здесь оказываются услуги в сфере жилья. Горожане могут узнать о том, как встать в очередь на получение жилья, номер очереди, о механизмах различных жилищных программ и т.д. За время работы Центра помощь и консультацию получили более 52 тыс. горожан.

    Для удобства жителей столицы для граждан доступны интернет-ресурсы Центра жилья, посредством которых можно обратиться за помощью специалистов онлайн:

    - мобильное приложение – zhilfond Nur-Sultan;

    - сайт - zhilfond.kz, (онлайн консультация, обращение на блог директора), zhil-astana.kz.

    - официальные аккаунты в Instagram - zhilfond_nursultan, upravlenie.zhilya; Facebook - Жилищный фонд города Нур-Султана;

    По следующим номерам WhatsApp можно обратиться за консультацией по жилищным вопросам:

    8-776-198-29-70 – постановка в очередь, реализация жилищных программ;

    8-705-470 90-12 – перезаключение договоров найма (аренды) жилища;

    8-776-340-54-12 – получение справки о наличии/отсутствии задолженности по договорам найма (аренды) жилища;

    Также можно обратиться по вопросам создания ОСИ/ПТ:

    8-775-512-52-52 - жилищная инспекция по району Алматы;

    8- 775-526-33-41 - жилищная инспекция по району Байқоңыр;

    8-701-509-02-97 - жилищная инспекция по району Есиль;

    8-702-609-60-60 - жилищная инспекция по району Сарыарка.

    На интернет-ресурсах публикуется вся актуальная информация о деятельности Центра жилья, отметили в акимате.



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